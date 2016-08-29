Всем Доброе Утро.
Удачи и Здоровья.
Запорожье окна 26.00--26.15
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:06
Re: Валютный рынок в контексте
Всем Доброе Утро.
Удачи и Здоровья.
Запорожье окна 26.00--26.15
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:19
Что и требовалось доказать.
Рановато еще для роста.
Вот с середины июля в случае подвижек стоит всем поднапрячься, и баулы с гривной отнести куда следует.
Но нал всё равно ниже 26 не спустится.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:36
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове. Напруга трохи спала ,закон АкС прийняли ,на валютному ринку знову може утворитися ,такий собі "стабілізець"на певний час. Яка інша тема, чи інформація в фінансовій сфері , політичній площині ,або воєнна фаза конфлікта на сході в широкому загалі буде впливати на подальші рухи доляра?Гадаю ,що наступне ,що вплине на курс ,це передчуття , що після ЧМ-18 загроза прямого воєнного конфлікта з РФ.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:42
Перес де Куэльяр
В связи с минимальным кол-вом осадков начали страдать посевы зерновых. В некоторых регионах уже часть урожая усохла
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:45
Привет из Днепра-2
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая
вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.
Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.
Дата: 08 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,09 UAH/USD
EUR 30,80/30,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 08 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:08
Привет из Днепра-3
По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12
Re: Валютный рынок в контексте
Полагаю первоочередным в вопросе недавних скачков гривны был скандал гроси с данилюклом. Мин фин как никак. После разрешения ситуации и увольнения последнего, пристыженная за свою легкомысленную волатильность, ветренная гривна начала краснеть и устаканиваться
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12
Re: Валютный рынок в контексте
Он уже давно есть. Колебания на пару копеек в разные стороны - это полный "стабилизец".
Эмоциональные составляющие курсообразования в последнее время не слишком сильны. Продолжаем следить за облигациями.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:13
Слава Україні!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:15
Папаня кнутом и пряником заманил межбанк и, по сути, наличку, в трясину "боковика".
Ремейк оперы Глинки "За царя" (в советское время "Иван Сусанин").
US
|