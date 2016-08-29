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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5094509550965097

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:06

Re: Валютный рынок в контексте

Всем Доброе Утро.
Удачи и Здоровья.
Запорожье окна 26.00--26.15
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:19

  дядя Caша написав:Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в пятницы по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.

Дата: 08 июня 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB

US


Что и требовалось доказать.
Рановато еще для роста.
Вот с середины июля в случае подвижек стоит всем поднапрячься, и баулы с гривной отнести куда следует.
Но нал всё равно ниже 26 не спустится.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:36

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Напруга трохи спала ,закон АкС прийняли ,на валютному ринку знову може утворитися ,такий собі "стабілізець"на певний час. Яка інша тема, чи інформація в фінансовій сфері , політичній площині ,або воєнна фаза конфлікта на сході в широкому загалі буде впливати на подальші рухи доляра?Гадаю ,що наступне ,що вплине на курс ,це передчуття , що після ЧМ-18 загроза прямого воєнного конфлікта з РФ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:42

Перес де Куэльяр

В связи с минимальным кол-вом осадков начали страдать посевы зерновых. В некоторых регионах уже часть урожая усохла
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:45

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая
вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.

Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.


Дата: 08 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,09 UAH/USD
EUR 30,80/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 08 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).

На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).

На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:08

Привет из Днепра-3

По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12

Re: Валютный рынок в контексте

Полагаю первоочередным в вопросе недавних скачков гривны был скандал гроси с данилюклом. Мин фин как никак. После разрешения ситуации и увольнения последнего, пристыженная за свою легкомысленную волатильность, ветренная гривна начала краснеть и устаканиваться
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:на валютному ринку знову може утворитися ,такий собі "стабілізець"на певний час

Он уже давно есть. Колебания на пару копеек в разные стороны - это полный "стабилизец".
Эмоциональные составляющие курсообразования в последнее время не слишком сильны. Продолжаем следить за облигациями.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:13

Слава Україні!

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр

В связи с минимальным кол-вом осадков начали страдать посевы зерновых. В некоторых регионах уже часть урожая усохла

От так завжди: “як не дзюр, то кап!“(с) :?
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