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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50965097509850995100>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:21

Re: Валютный рынок в контексте

Киів ЧР трохи вниз 03/07.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:31

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,00/26,05 Евро: 1,182/1,188
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:39

Re: Валютный рынок в контексте

За цей тиждень багато хто з пересічних віддали свою гривню ,та вскочили в доляр ,фактично випали з гри .Тому в подальшому напруга на готівку буде трохи менше, по повідомленням форумчан ,операторів валютного ринку, попит був ,але невагомий.Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:43

Re: Валютный рынок в контексте

Все, кто подыгрывают РФ в информационном пространстве, - это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры, - Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова. ВИДЕО
Высказывания, подобные заявлениям нардепа Евгения Мураева относительно Сенцова, являются неприемлимыми, а также являются преступлениями против Украинского государства в информпространстве. Реакция на подобные вещи должна быть жесткой.https://censor.net.ua/video_news/307044 ... at_jestkie Нарешті ,звернули увагу .Можливо нас читають.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:45

:arrow:
Востаннє редагувалось tea в П'ят 08 чер, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:46

  Libo написав:
  tea написав:
Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.


Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает.
Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов.

Капітане - Путіна не дивився,лише тезово в ЗМІ пробігся по відповідях на питання стосовно України.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:47

  Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.

судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад.
потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо.
для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:54

  Перес де Куэльяр написав:Все, кто подыгрывают РФ в информационном пространстве, - это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры, - Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова. ВИДЕО
Высказывания, подобные заявлениям нардепа Евгения Мураева относительно Сенцова, являются неприемлимыми, а также являются преступлениями против Украинского государства в информпространстве. Реакция на подобные вещи должна быть жесткой.https://censor.net.ua/video_news/307044 ... at_jestkie Нарешті ,звернули увагу .Можливо нас читають.

Ну, Женечкая Мудаев всегда был неглупым, но чудаком на букву "мэ". И кадой в ХарОблСовете комитетствовал, и кадой бензом торговал. И щас таким себе ватным "антиПАПой" подрабатывает. Но заигрывается ровесничек, заигрывается. В полувоенное время опасно слыть адептом оккупантов, ой опасно... Але то таке.
Харьковские встречают обед следующим образом: $ 26.05/26.10
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:56

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня утром глянул на свои ничтожные клочки бумаги,которыми сдуру затарился па 26 и понял,что на этом непотрибе я на спекуляции ничего не заработаю,т.к до сентября вряд ли увидим 27,поэтому продолжаю поступать по лоховски и отправил никому ненужные в банк на депозит до зимы!Теперь планирую следующим траншем в следующем месяце зайти ниже 26,т.к в связи с принятием АкС,шансы пробить нарешти 26 окончательно возросли!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:03

Одесса пока ниже 26.05 не снижает.

Нахватались дорогого доллара как сучка блох, и сидят на мешках зелени.
Клоуны.
:D
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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