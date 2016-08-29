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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:21
Re: Валютный рынок в контексте
Киів ЧР трохи вниз 03/07.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:31
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса/Книжка опт: 26,00/26,05 Евро: 1,182/1,188
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:39
Re: Валютный рынок в контексте
За цей тиждень багато хто з пересічних віддали свою гривню ,та вскочили в доляр ,фактично випали з гри .Тому в подальшому напруга на готівку буде трохи менше, по повідомленням форумчан ,операторів валютного ринку, попит був ,але невагомий.Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:43
Re: Валютный рынок в контексте
Все, кто подыгрывают РФ в информационном пространстве, - это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры, - Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова. ВИДЕО
Высказывания, подобные заявлениям нардепа Евгения Мураева относительно Сенцова, являются неприемлимыми, а также являются преступлениями против Украинского государства в информпространстве. Реакция на подобные вещи должна быть жесткой.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:45
Востаннє редагувалось tea в П'ят 08 чер, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:46
Капітане - Путіна не дивився,лише тезово в ЗМІ пробігся по відповідях на питання стосовно України.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:47
судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад.
потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо.
для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:54
Ну, Женечкая Мудаев всегда был неглупым, но чудаком на букву "мэ". И кадой в ХарОблСовете комитетствовал, и кадой бензом торговал. И щас таким себе ватным "антиПАПой" подрабатывает. Но заигрывается ровесничек, заигрывается. В полувоенное время опасно слыть адептом оккупантов, ой опасно... Але то таке.
Харьковские встречают обед следующим образом: $ 26.05/26.10
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:56
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня утром глянул на свои ничтожные клочки бумаги,которыми сдуру затарился па 26 и понял,что на этом непотрибе я на спекуляции ничего не заработаю,т.к до сентября вряд ли увидим 27,поэтому продолжаю поступать по лоховски и отправил никому ненужные в банк на депозит до зимы!Теперь планирую следующим траншем в следующем месяце зайти ниже 26,т.к в связи с принятием АкС,шансы пробить нарешти 26 окончательно возросли!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:03
Одесса пока ниже 26.05 не снижает.
Нахватались дорогого доллара как сучка блох, и сидят на мешках зелени.
Клоуны.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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