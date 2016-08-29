bub-har написав:Сегодня утром глянул на свои ничтожные клочки бумаги,которыми сдуру затарился па 26 и понял,что на этом непотрибе я на спекуляции ничего не заработаю,т.к до сентября вряд ли увидим 27,поэтому продолжаю поступать по лоховски и отправил никому ненужные в банк на депозит до зимы!Теперь планирую следующим траншем в следующем месяце зайти ниже 26,т.к в связи с принятием АкС,шансы пробить нарешти 26 окончательно возросли!
Була ще інформація ,що на наступному тижні буде голосуваня в Європі про виділення Украіні 1.5млрд. євро .Якщо гроші надійдуть ,то це добре.
Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «перевороте» настроения – доминировавший с утра оптовый клиентский спрос сменился оптовыми же оферами СКВ на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».
Перес де Куэльяр написав:Була ще інформація ,що на наступному тижні буде голосуваня в Європі про виділення Украіні 1.5млрд. євро .Якщо гроші надійдуть ,то це добре.
Вы, наверно, имели в виду заседание Совета Евросоюза, на котором должны утвердить решение, принятое еще раньше? Но в любом случае, там есть условие: выполнение всей программы требований МВФ. Т.е. дадут только после того, как с МВФ нарешаем. Ключевое слово "после МВФ", а не "вместо". И дадут максимум 500 млн. первым траншем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Libo написав: Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.
Тут не згоден. При зміні клімату адаптація наступає на третій тиждень. Тому путівки до санаторію завжди були мінімум 21 день. Отже, якісний оздоровчий відпочинок - це довге та дороге задоволення. А поїхати до моря на тиждень - це просто змінити картинку перед очима. Краще вже до сусіднього ставку з русалками
Какая адаптация?! Диабетик что ли? С воздуха прямо в бой!
Берём на трех, а пьём на двух, В здоровом теле здоровый дух!
Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало. "Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко. І це буде маркером, чи дійсно він хоче цього суду. Я сподіваюсь, що він його внесе якнайшвидше", — каже він. За словами Найема, ухвалений 7 червня закон 7440 створює правила і сам Антикорупційний суд, але, згідно з законом про судоустрій, має бути ще один окремий закон, який створить цей суд «фізично і юридично». «На даний момент ми кажемо про механізм його створення, а саме створення потребує ще одного законопроекту», — наголосив депутат.
Перес де Куэльяр написав:За цей тиждень багато хто з пересічних віддали свою гривню ,та вскочили в доляр ,фактично випали з гри .Тому в подальшому напруга на готівку буде трохи менше, по повідомленням форумчан ,операторів валютного ринку, попит був ,але невагомий.Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
Та ну, ніхто з моїх знайомих спекуль не заходив на всю котлету, нема дурних, всі у грі як мінімум до кінця липня, в залежності від того як поведе себе ціна.
МВФ организация последовательная, может пока удовлетвориться этим законом и выделить обещанный транш ... Потом для следующего транша будет условие начало работы суда ... Потом для третьего - посадка Гонтаревой, Грановского и Кононенко ... И так пока не сядут все.