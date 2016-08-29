Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:17

Привет из Днепра-4



Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.



Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «перевороте» настроения – доминировавший с утра оптовый клиентский спрос сменился оптовыми же оферами СКВ на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».



Дата: 08 июня 2018 г. на 12.10



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,03/26,11 UAH/USD

€ – 30,75/31,00 UAH/EUR

RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB



US

