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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50985099510051015102>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:54

  jump написав:не все так просто....

МВФ проведе аналіз закону про Антикорупційний суд


МВФ организация последовательная, может пока удовлетвориться этим законом и выделить обещанный транш ...
Потом для следующего транша будет условие начало работы суда ...
Потом для третьего - посадка Гонтаревой, Грановского и Кононенко ...
И так пока не сядут все.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:10

Re: Валютный рынок в контексте

А от і на нашій вулиці свято!
https://www.obozrevatel.com/economics/e ... gn=webpush
Привіт "Газпрому": в Україні виявили велике газове родовище

У Харківській області виявлено родовище газу, запаси якого становлять щонайменше 200 млн куб. м, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДІгаз, - понад 2 млрд куб. м.
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:36

Re: Валютный рынок в контексте

Процесс пошел.
26.04 Одесса

5 стадий принятия неизбежного.
Гнев и Отрицание уже прошли.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 08 чер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:38

Привет из Днепра-8

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая
вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.

Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.

По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.

Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.

Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.

Около 13.17 Киева на фоне немного выросших цен (26,13/26,14 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в пятницы по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).

На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).

На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.

Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,09 UAH/USD, евро (опт) 30,80/30,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/30,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 30,50/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,03/26,09 UAH/USD, розница – 26,00/26,12 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,10 UAH/USD; евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.

Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.

Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.

Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.

В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».
Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:41

Запорожье повы особо не просели 26,03-26,14
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:53

  edvardd написав:Запорожье повы особо не просели 26,03-26,14


Пятница, однако... :wink:

US
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:56

Киiв знижу€ться /06 на продаж , до вечора таки дiйде 00/05.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36

Одесса 26.03

Третья стадия принятия неизбежного - Торг.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:32

Bloomberg конференція

Інвесторів в #ОВДП цікавлять питання продовження співпраці України з МВФ та перспективи відсоткових ставок в Україні. Символічно, що саме із розмови з західними інвесторами Маркарова розпочала свою діяльність в статусі в.о.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:50

  Captain Obvious написав:Одесса 26.03

Третья стадия принятия неизбежного - Торг.


На закуску включить последнюю стадию т.е. заезженную пластиночку со старыми песнями тошнотиков:не всё так просто,дно уже пройдено,дешевле не увидим,ракета на прогреве,пора откупаться и так уже скоро квартал,90 дней КАРЛ!!!)))

Думаю по газу будем подниматься,но не резко,процентов 20-30 от текущих прайсов для начала отопительного сезона.
Так что транш в закрома,ярд евро от Европы на базу,а там и газпром разродится и подарит 10 ярдов кубов газа,это всё конечно к дефолту,к родимому краху :mrgreen:
somilitark
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