МВФ организация последовательная, может пока удовлетвориться этим законом и выделить обещанный транш ... Потом для следующего транша будет условие начало работы суда ... Потом для третьего - посадка Гонтаревой, Грановского и Кононенко ... И так пока не сядут все.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.
Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.
По состоянию на 11.05 котировки безналичного «американца» на межбанке немного отскочили стараниями появившихся после 11.00 системных покупателей-резидентов до 26,125/26,135 UAH/USD.
Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.
Около 13.17 Киева на фоне немного выросших цен (26,13/26,14 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницы по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).
На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.
Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.
Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.
В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз». Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.
Інвесторів в #ОВДП цікавлять питання продовження співпраці України з МВФ та перспективи відсоткових ставок в Україні. Символічно, що саме із розмови з західними інвесторами Маркарова розпочала свою діяльність в статусі в.о.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
На закуску включить последнюю стадию т.е. заезженную пластиночку со старыми песнями тошнотиков:не всё так просто,дно уже пройдено,дешевле не увидим,ракета на прогреве,пора откупаться и так уже скоро квартал,90 дней КАРЛ!!!)))
Думаю по газу будем подниматься,но не резко,процентов 20-30 от текущих прайсов для начала отопительного сезона. Так что транш в закрома,ярд евро от Европы на базу,а там и газпром разродится и подарит 10 ярдов кубов газа,это всё конечно к дефолту,к родимому краху