Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:20

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 0,93 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,53 коп., оказавшись на уровне 26,1364 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 июня с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,12/26,13 UAH/USD, индицируя отсутствие на рынке нерезидентов, которые обычно начинали свои покупки спозаранку. Установившееся равновесие спроса и предложения удерживало эти цены СКВ до 11.05 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки своими аккуратными покупками не инициировали довольно медленный рост «американца», начав с отметки 26,125/26,135 UAH/USD.

До обеденного перерыва, начавшегося с 13.10 Киева, доллар пребывал на этом уровне, сделав в указанное время полшага вверх по обеим позициям: 26,13/26,14 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность на межбанке в паре доллар-гривня затянулась до 14.30, сменившись расширением спреда до 26,13/26,15 UAH/USD.



По состоянию на 15.15 СКВ сделала очередные полшага вверх по спросу и предложению: 26,135/26,155 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,135/26,155 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 08 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1364 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1364 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок покинули активно скупавшие на межбанке 06-07 июня СКВ нерезиденты, сформировав «брешь» в рядах покупателей.



Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение.



В-третьих, парламент накануне выполнил одно из условий МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде и дав шанс возобновлению «отношений» Фонда с Киевом.



О том, что НБУ жестко контролирует гривневую ликвидность, способствуя развороту рынка доллара, дали понять упавшие по состояние на утро 08-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн.

Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12,339 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 июня приподнялись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, стартовав с коррекции, безналичная пара доллар-гривня на межбанке постепенно росла в цене, индицируя относительную сбалансированность спроса и предложения. Восполнив вышеупомянутый дефицит гривни в дебюте сессии объемными продажами СКВ, участники межбанка в дальнейшем начали готовиться к выходным, страхуя свои активы вхождением в надежный доллар.





Дата: 08 июня 2018 г. 16.46



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05/26,09-10 UAH/USD (с утра – 26,07/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)

€ – 30,60-65/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.



По мере роста убежденности в «медвежьем» характере «зеленых» торгов межбанка, клиенты наличного рынка стали более активно «давать валюту», вынуждая дилеров реагировать ценовыми дисконтами.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли. Скверное состояние клиентского «приноса» заставило наших дилеров пойти на этот шаг. Мероприятие сохранило итоговое равновесие спроса и предложение, но от потерь в ликвидности не сберегло – по итогам пятницы оптовики Днепра поставили за обороты «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии





Дата: 08 июня 2018 г. на 16.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,04/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,05/26,09 UAH/USD, к полудню 26,04/26,08 UAH/USD)

€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок наличной пары доллар-гривня.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не изменив биды, немного приподняли офера, перейдя в режим «работы выходного дня» с широкой маржой.



Столичные валютчики сетуют на неважное состояние клиентского «приноса», считая это главной причиной «посредственной», «на троечку», ликвидности по итогам пятничной сессии, несмотря на равновесие покупок и продаж.





Дата: 08 июня 2018 г.



16.40 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,06/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,09 UAH/USDD)

€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,93 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения, которое способствовало снижению действующих цен.



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00, на рынке Запорожья появились клиентские покупки доллара, который с одной стороны выровняли местный рынок в итоговый баланс спрос/предложение, с другой, заставили местных дилеров немного приподнять действующие цены в паре доллар-гривня.



Итоговая сбалансированность запорожского рынка позволила сохранить обороты на хорошем уровне. Заслужив от местных дилеров «твердую четверку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.





Дата: 08 июня 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,07/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,11 UAH/USD)

€ – 30,75/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,418 UAH/RUB)



US



