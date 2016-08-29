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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5099510051015102

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:15

  Искатель написав:
  tea написав:

Ну раз відповзаємо,значить пропозиція вище попиту.
Цього разу позначку у 25.99 на продаж першою перетне Одеса.


В этом сезоне самые низкие курсы держит Западная Украина: Ужгород и Луцк. Одесса на 2м месте :)[/quote]
Я мав на увазі саме цю хвилю зниження.
Пару годин тому К.О.писав,що в Одесі вже 26.03 на продаж.Невже зараз в Луцьку і Ужгороді дешевше,аніж 26.03?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:39

[quote="4382864:Libo"]


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https://pbs.twimg.com/media/DeyvHfaXcAAaiEG.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:14

Нерезы на этой неделе продолжили плавный выход

6 июня - 10 730
7 июня - 10 593
8 июня - 10 315
----------------
Итого за неделю : 415 млн

Кстати если МВФ , ЕС и ВБ дадут кредиты нерезы могут опять ломануться в ОВГЗ , но не раньше. Все ждут зеленого свистка от МВФ. На данный момент МВФ проверяет что же напринимали в ВР вчера.

Еврооблигации Украины последние два дня летают вверх-вниз как пульс во время тахикардии.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:33

26.02 :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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