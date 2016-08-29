В этом сезоне самые низкие курсы держит Западная Украина: Ужгород и Луцк. Одесса на 2м месте [/quote]
Я мав на увазі саме цю хвилю зниження.
Пару годин тому К.О.писав,що в Одесі вже 26.03 на продаж.Невже зараз в Луцьку і Ужгороді дешевше,аніж 26.03?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:15
В этом сезоне самые низкие курсы держит Западная Украина: Ужгород и Луцк. Одесса на 2м месте [/quote]
Я мав на увазі саме цю хвилю зниження.
Пару годин тому К.О.писав,що в Одесі вже 26.03 на продаж.Невже зараз в Луцьку і Ужгороді дешевше,аніж 26.03?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:39
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:14
Нерезы на этой неделе продолжили плавный выход
6 июня - 10 730
7 июня - 10 593
8 июня - 10 315
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Итого за неделю : 415 млн
Кстати если МВФ , ЕС и ВБ дадут кредиты нерезы могут опять ломануться в ОВГЗ , но не раньше. Все ждут зеленого свистка от МВФ. На данный момент МВФ проверяет что же напринимали в ВР вчера.
Еврооблигации Украины последние два дня летают вверх-вниз как пульс во время тахикардии.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:33
26.02
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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