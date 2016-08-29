Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:13

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в четверг относительно доллара 0,93 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,53 коп., оказавшись на уровне 26,1364 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 08 июня с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,12/26,13 UAH/USD, индицируя отсутствие на рынке нерезидентов, которые обычно начинали свои покупки спозаранку. Установившееся равновесие спроса и предложения удерживало эти цены СКВ до 11.05 Киева, когда появившиеся на МЕЖБАНКЕ системные игроки своими аккуратными покупками не инициировали довольно медленный рост «американца», начав с отметки 26,125/26,135 UAH/USD.

До обеденного перерыва, начавшегося с 13.10 Киева, доллар пребывал на этом уровне, сделав в указанное время полшага вверх по обеим позициям: 26,13/26,14 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность на МЕЖБАНКЕ в паре доллар-гривня затянулась до 14.30, сменившись расширением спреда до 26,13/26,15 UAH/USD.



По состоянию на 15.15 СКВ сделала очередные полшага вверх по спросу и предложению: 26,135/26,155 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,135/26,155 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 08 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1364 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1364 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок покинули активно скупавшие на МЕЖБАНКЕ 06-07 июня СКВ нерезиденты, сформировав «брешь» в рядах покупателей.



Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение.



В-третьих, парламент накануне выполнил одно из условий МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде и дав шанс возобновлению «отношений» Фонда с Киевом.



О том, что НБУ жестко контролирует гривневую ликвидность, способствуя развороту рынка доллара, дали понять упавшие по состояние на утро 08-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн.

Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12,339 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 08 июня приподнялись, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, стартовав с коррекции, безналичная пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ постепенно росла в цене, индицируя относительную сбалансированность спроса и предложения. Восполнив вышеупомянутый дефицит гривни в дебюте сессии объемными продажами СКВ, участники межбанка в дальнейшем начали готовиться к выходным, страхуя свои активы вхождением в надежный доллар.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 08 июня терял в цене, реагируя на «медвежьи» настроения в «зеленом» секторе ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА . Однако, внутридневная коррекция долларовых цен, продемонстрировав неплохую динамику до полудня, после обеда потеряла темп, причем в некоторых населенных пунктах местные дилеры были вынуждены приподнимать упавшие к полудню довольно заметно биды. Причина – обострение проблем с клиентским «приносом». Возможно, клиентам показалось чрезмерными дополуденное снижение действующих цен, и они начали «придерживать» валюту, заставляя дилеров вернуть более высокие курсы «приема», вслед за которыми отказались корректироваться и менее значимые офера.



В пятницу на рынках всех вышеперечисленных населенных пунктов сложилось итоговое равновесие покупок и продаж, которое, как это происходило и раньше, отнюдь не гарантировало хорошие обороты. Во всяком случае, итоговый баланс спрос/предложение не спас рынки Днепра, Киева, Харькова и Крыжополя от некоторого регресса.



В течение 08 июня позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо прибавила 1,0 коп. (Запорожье), либо потеряла 1,0-4,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).

Позиция «предложение» доллара 08-го либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо потеряла 2,0-3,0 коп.).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-2,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 1,0-3,0 коп.



Итак, в течение пятницы на наличном рынке было отмечено очевидное замедление коррекции цен в паре доллар-гривня, ставшее следствием падения притока валюты от клиентов, ограничивших «принос» после полудня из-за чрезмерного, по их мнению, дополуденного падения цен.



С одной стороны подтвердилась эффективность контроля текущей ликвидностью за курсовой динамикой, исключающего «злоупотребления» дилеров в вопросах ценовой политики, с другой, мы не исключаем стремление цен наличного рынка сблизиться с котировками валютного межбанка.

Кроме того, судя по всему, клиенты все еще расчитывают на возобновление роста курса доллара, не торопясь с ним расставаться и требуя от дилеров «рыночных» цен «приема» валюты.



Полагаю, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Во всяком случае, валютчики Днепра так же жаловались на послеобеденный «саботаж» клиентов, отказывавшихся «сдавать валюту», как и их коллеги их Харькова, Киева, Запорожья и Одессы.



Впрочем, по порядку.



Торги 08 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.



По мере роста убежденности в «медвежьем» характере «зеленых» торгов межбанка, клиенты наличного рынка стали более активно «давать валюту», вынуждая дилеров реагировать ценовыми дисконтами.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения клиентов и состояние межбанка: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «спокойный и деловитый».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли. Скверное состояние клиентского «приноса» заставило наших дилеров пойти на этот шаг. Мероприятие сохранило итоговое равновесие спроса и предложение, но от потерь в ликвидности не сберегло – по итогам пятницы дилеры мелкого опта и розницы Днепра поставили за обороты «тройку с плюсом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., позиция «предложение» упала на 2,0-3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,05/26,09-10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций с акцентированием в бидах.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня понизились с уровней открытия: 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 30,70/30,905 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.

Очевидно, оптовики опасались нарастания клиентского «приноса» из-за дополуденного отката безналичного «американца». Вышло наоборот – заниженный курс позиции «спрос» заморозил поступления клиентской валюты, заставив дилеров опта вернуться к росту более значимых бидов.



В результате на оптовый рынок удалость вернуть «принос», а вместе с ним и равновесие спроса и предложения.

Однако полуденная пауза из-за падения притока СКВ и падения торговой активности сыграли свою негативную роль: по итогам пятницы обороты, заслужив от оптовиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 08 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 копейки, офера упали на 2,0-3,0 коп..



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 июня уровнями 30,60-65/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0-25,0 коп., позиция «предложение» потеряла 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы 08 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на «капризы» клиентов, отказывавшихся «сдавать валюту» по упавшим до полудня ценам, контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня, пытаясь оперативно подстраиваться к настроениям в «зеленом» секторе межбанка.



Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с началом европейской сессии мирового рынка forex динамичное падение пары евро-доллар, которое сумело обвалить евро на европейской сессии заметно ниже концептуальнозначимой отметки $1,180 ($1,1730 по состоянию на 14.10 Киева).



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно понизив в течение четверга обе позиции наличной пары евро-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1805 к отметке $1,1766 констатировав внутридневное его снижение на заметные 39 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «падеж» пары евро-доллар «в миру», особенно около 14.10 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1796 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1795-1,1808, инициировав с указанного часа весьма динамичное снижение, «конечным пунктом» которого стала отметка $1,1730 около 14.10 Киева.



С этого момента евро начал «реабилитационное» ралли, которое смогло возместить часть понесенных парой потерь. Во всяком случае, после 18.50 пара поднялась в диапазон $1,1772-1,1777, не покидая его до 19.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США в пятницу продолжает подъем к большинству валют, в том числе наиболее заметно - к шведской кроне, австралийскому доллару и швейцарскому франку, а среди развивающихся стран - к южноафриканскому рэнду.

Вместе с тем он возобновил снижение в паре с иеной.



По итогам недели американская нацвалюта, скорее всего, продемонстрирует снижение впервые с середины апреля.



Курс евро к доллару составил на 16.00 Киева $1,1740 по сравнению с $1,1800 на закрытие предыдущей сессии, за которую евро подорожал на 0,2%.



Курс доллара относительно иены уменьшился на 0,2% - до ¥109,48.



Евро в паре с японской нацвалютой потерял почти 0,7% и стоил ¥128,58.



Внимание участников рынка сосредоточено на открывающемся в пятницу в Квебеке (Канада) саммите лидеров G7, главной темой которого будет внешняя торговля.

Перед началом саммита, в ночь на пятницу, президент США Дональд Трамп обвинил Канаду и Францию в чрезмерном завышении пошлин на американские товары.



Вместе с тем евро слабеет на фоне повышения доходности итальянских гособлигаций, а рост иены поддерживают данные о снижении ВВП Японии.

Оценка снижения японского ВВП в январе-марте подтверждена на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные кабинета министров Японии. Аналитики в среднем ожидали пересмотра с небольшим улучшением - до минус 0,4%.



Таким образом, экономика Японии в первом квартале сократилась впервые с конца 2015 года, в страну вернулся риск рецессии.



Канадский доллар дешевеет на 0,5% к доллару США из-за данных о снижении занятости в стране вопреки прогнозам аналитиков.

С начала недели доллар опустился на 0,7% к евро и на 0,1% к иене.



Меж тем, последние события показывают, что изменения в геополитике способны принимать совершено неожиданный поворот. Введенные президентом США Трампом тарифы на сталь и алюминий и его взаимодействие с развитыми странами по торговым вопросам, похоже, привели к изоляции США в рамках G7.

Президент Франции Макрон заявил, что его устроит формат G6, то есть, G7 без США, поскольку G6 имеет больший объем рынка, чем у США.

По его словам, «мировой гегемонии не будет, если мы сможем самоорганизоваться».

В ответ Трамп решил покинуть саммит Большой Семерки, который пройдет в эти выходные, раньше, чтобы направиться на переговоры с лидером Северной Кореи. Он также сообщил, что Россия должна вернуться в Большую Восьмерку (недавно канцлер Германии Меркель заявляла, что она против этого).



И это на фоне того, что доллар в последние сутки заметно вырос к большинству валют. Пара евро-доллар от максимума четверга на $1,1838 упала до $1,1727 в пятницу.



Если переговоры США с Китаем идут более-менее успешно, то заметный рост торгового противостояния США со своими союзниками создает не меньший риск для мировой экономики. Похоже, что тактика, которая сработала у Трампа против Китая, не работает против ЕС. Евросоюз не хочет идти ни на какие уступки США.



Очень трудно предполагать к каким геополитическим изменениями, последствиям дли мировой торговли и аппетитам к риску приведут дальнейшие события. Политика США в сфере торговли создает слишком большую неопределенность. Хотя мы продолжаем считать, что краткосрочно пара евро-доллар выглядит дешевой, и ситуация в мировой экономике в целом остается благоприятной для роста аппетитов к риску, геополитика может оказать существенное влияние.



Вследствие изменения ситуации за прошедшие сутки (рост евро был сломлен), мы скорее склонны предполагать, что пара евро-доллар еще раз вернется в район отметки $1,17. Там находятся стопы, которые рынок не тронул на публикации данных по рынку труда в прошлую пятницу. Так что раз уж евро не пошел вверх из-за геополитики, то логично было бы его снижение по спекулятивным соображениям.



Однако, здесь возможны и альтернативные варианты.



Новая неделя, похоже, будет «разворотной» для доллара США и евро в связи с заседаниями центральных банков: и от Федрезерва, и от Евроцентробанка ожидают изменения денежно-кредитной политики.



Не исключено, новая неделя может сложиться не в пользу доллара, даже с учетом предстоящего повышения ставок ФРС. Даже если Федрезерв поднимет процентные ставки, как то и прогнозируется 13 июня, и сообщит, что в этом году ожидается еще два повышения стоимости заимствований, этого может быть недостаточно, чтобы повысить американскую валюту.



Заседание Евроцентробанка будет объектом пристального внимания, поскольку комментарии официальных лиц на этой неделе вызвали предположение, что чиновники готовы прекратить свою программу покупки активов. Доллар также находится под техническим давлением. Индекс доллара коснулся двухнедельного минимума и формирует «медвежий» вариант технической модели, известной как «голова и плечи», что может спровоцировать снижение примерно на 2%.



Евро поднялся с 10-месячного минимума после того, как руководство ЕЦБ, включая главного экономиста Питера Прата, сообщило, что встреча 14 июня будет иметь решающее значение для принятия решения о том, когда прекратить покупку облигаций. Учитывая, что единая валюта имеет треть веса в индексе доллара, она может быть основным драйвером для показателей американской валюты.



Если глава ЕЦБ Марио Драги будет так же оптимистичен, как и его коллеги, евро может получить поддержку, поскольку риски заражения соседних стран после правительственного кризиса в Италии ослабли. Сопротивление на $1,1996-$1,2096 должно сдержать давление покупателей, даже если ФРС решит опереться на нескольких «голубей». Если Драги будет звучать более сдержанно и заявит о повышении ставки летом 2019 года, то цена на единую валюту может упасть, нивелировав недавнее повышение, при этом базовая поддержка расположена на минимуме 1 июня $1,1617.

Наряду с решениями центральных банков проблемы торговой войны, скорее всего, останутся на радарах трейдеров, и встреча G7 в Квебеке, и предстоящий на следующей неделе саммит США и Северной Кореи останутся в центре внимания.



Хотя последствия торговых и геополитических рисков, как правило, возникают и рассеиваются довольно быстро, они могут обеспечить краткосрочное направление.



Например, отсутствие сенсаций со стороны ЕЦБ в условиях повышенных геополитических проблем может означать, что пара евро-иена перейдет к минимуму цикла, в то время как может потребоваться торговое перемирие, чтобы продвинуться выше ¥132,00.



В то время как торговая война или возобновление озабоченности по поводу конфликта на Корейском полуострове должны укрепить традиционные валюты «тихой гавани», швейцарский франк может отставать от иены, если референдум о так называемой системе Vollgeld 10 июня пройдет не так, как ожидает рынок.



Таким образом, вариантов движения системных валютных пар много, как и драйверов, обеспечивающих эти движения. Однако мы склонны ожидать в ближайшее время консолидацию пары евро-доллар в диапазоне $1,1720-1,1800.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 30,60-65/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение 08 июня 20 пунктов по спросу и 40 пунктов по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по потерявшему с закрытия четверга 20,0-25,0 коп. спросу и упавшему на 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 июня по спросу понизились на 20 пунктов, потеряв 40 пунктов по предложению.



Свернувшие свои покупки СКВ нерезиденты в комплекте с пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности обеспечили смену затянувшегося с понедельника «бычьего» тренда рынка безналичного доллара на «медвежий» на украинском валютном межбанке.



Установившаяся после 11.00 «вялая» «бычья» динамика на рынке «зеленого» безнала связана с аккуратным выкупом системными игроками курсовых «низов» «американца», основным мотивом выкупа стал, по всей видимости, «пятничный синдром» и естественное желание части игроков гарантировать себе безопасный (в финансовом отношении) и комфортный отдых в субботу-воскресенье.



Откат средневзвешенного курса безналичного доллара был поддержан коррекцией цен на «зеленый» кэш на наличном рынке, которая, к слову, стартовала еще накануне. Последнее в очередной раз подтверждает более высокую чувствительность наличного «неформального» рынка к грядущим переменам.



В целом, думается, в эту неделю июня на отечественном валютном рынке был реализован фрагмент «классической» «курсовой пилы» с известным курсовым алгоритмом: «два шага вверх – один вниз».



Напомним, эпопея стартовала со средневзвешенного курса доллара по итогам торгов 01 июня 26,1139 UAH/USD, а завершилась 08-го 26,1364 UAH/USD, побывав с указанный временной промежуток на максимуме – 26,1717 UAH/USD 07 июня.



Полагаю, и котировки СКВ на межбанке и на наличном рынке в обозримом будущем останутся в немного приподнятом, с 01 июня состоянии, войдя в полосу относительной курсовой стабильности.



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