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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Черговий москаляка?
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Vadim V
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:54
Vadim V написав: s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Черговий москаляка?
Ні, це просто, напевно, з Черкащини
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:00
Доречі, а де то пан Лад на тиждень казав пропаде?
Часом, зараз не в Туреччині, стрибає у басейн з криком : "Тагіііл!!!"
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:18
Слiдкуємо, та чекаємо , добу не заходить на гiлку , напередоднI обмiняв доляри на рублI по 62.40 , мабуть в подорож поiхав Напарашу , обiцяв за тиждень по новiй методичцI з нами дискутувати .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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