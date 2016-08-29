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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5100510151025103

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!


Черговий москаляка?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:54

  Vadim V написав:
  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!


Черговий москаляка?

Ні, це просто, напевно, з Черкащини :wink:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:00

Re: Валютный рынок в контексте

Доречі, а де то пан Лад на тиждень казав пропаде?
Часом, зараз не в Туреччині, стрибає у басейн з криком : "Тагіііл!!!" :mrgreen:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:18

Слiдкуємо, та чекаємо , добу не заходить на гiлку , напередоднI обмiняв доляри на рублI по 62.40 , мабуть в подорож поiхав Напарашу , обiцяв за тиждень по новiй методичцI з нами дискутувати .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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