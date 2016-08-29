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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5101510251035104>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!


Черговий москаляка?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:54

  Vadim V написав:
  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!


Черговий москаляка?

Ні, це просто, напевно, з Черкащини :wink:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:18

Слiдкуємо, та чекаємо , добу не заходить на гiлку , напередоднI обмiняв доляри на рублI по 62.40 , мабуть в подорож поiхав Напарашу , обiцяв за тиждень по новiй методичцI з нами дискутувати .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:55

  Тризуб написав:А чого так нехотячи відповзаємо?
Є попит на готівковий?
Яка ж то порода оленів зараз відкупляє, якщо після прийняття АКС і зебрам стало зрозуміло, що Еверест підкоряти не будемо?
Покищо...


А ещё инфа на новостных ТВ каналах (без указания источника) про то что до конца 2018 года Украине 2 ярда дадут от МВФ. А там и ЕС подтянется со своей финпомощью
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:23

В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.

Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Май - 11,7%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:43

  zzzzzz написав:В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7%

Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:29

  zzzzzz написав:В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.

Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Май - 11,7%


на бумаге
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.

Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

до 15-20 июля, постоим на отметке 26,0 - 26,10? или в этом году волну вверх начнут не банально по-раньше?) шкурный интерес - депо на финише)))
25,ХХ - по ощущениям просто не дадут потрогать(( как только подходим к 26,00 - кач вверх ~ на 0,10/
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:08

  Сибарит написав:
  tea написав:Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.

Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.

Ми констатуємо факт,що уряд разом з НБУ поставив за мету - ввійти в однозначну інфляцію.
tea
 
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