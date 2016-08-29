|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Черговий москаляка?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:54
Vadim V написав: s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Черговий москаляка?
Ні, це просто, напевно, з Черкащини
-
Тризуб
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:18
Слiдкуємо, та чекаємо , добу не заходить на гiлку , напередоднI обмiняв доляри на рублI по 62.40 , мабуть в подорож поiхав Напарашу , обiцяв за тиждень по новiй методичцI з нами дискутувати .*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1397
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 чер, 2018 07:55
Тризуб написав:
А чого так нехотячи відповзаємо?
Є попит на готівковий?
Яка ж то порода оленів зараз відкупляє, якщо після прийняття АКС і зебрам стало зрозуміло, що Еверест підкоряти не будемо?
Покищо...
А ещё инфа на новостных ТВ каналах (без указания источника) про то что до конца 2018 года Украине 2 ярда дадут от МВФ. А там и ЕС подтянется со своей финпомощью
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 чер, 2018 09:23
В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.
Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Май - 11,7%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27319
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2656 раз.
- Подякували: 3887 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 чер, 2018 09:43
zzzzzz написав:
В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7%
Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14285
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:29
zzzzzz написав:
В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.
Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Май - 11,7%
на бумаге
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3640
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1656 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:49
tea написав:
Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.
Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Хорошего руководителя отличает от исполнителя именно умение оценить целесообразность достижения ранее поставленной цели и вовремя остановиться.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2963
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:04
до 15-20 июля, постоим на отметке 26,0 - 26,10? или в этом году волну вверх начнут не банально по-раньше?) шкурный интерес - депо на финише)))
25,ХХ - по ощущениям просто не дадут потрогать(( как только подходим к 26,00 - кач вверх ~ на 0,10/
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:08
Сибарит написав: tea написав:
Шанси за підсумками року отримати однозначну інфляцію дуже великі.Але доведеться щонайменше не знижувати облікову.
Шансы высоки, но цена этого мероприятия запредельна.
Ориентир на инфляцию, в целом, гораздо лучше регулирования курса, но нужно оценивать возможности экономики, а не добиваться целевой цифры любой ценой, насилуя экономику.
Ми констатуємо факт,що уряд разом з НБУ поставив за мету - ввійти в однозначну інфляцію.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14285
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12263
|1336765
|
П'ят 08 чер, 2018 22:13
Zebra
|
|6271
|1326005
|
|
|38
|37421
|
|