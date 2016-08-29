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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5101510251035104

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Почему стали на 26,0?
Почему не 24? Или другое значение?
Почему не 20?
не па13,
не па16 хотя бы?

300 ярдов грн налички делим на 18 ярдов ЗВР = 16,67 грн за 1 $ + ООС на востоке Украины = 26,00 ?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 чер, 2018 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:10

Слава Україні!

Почались вихідні, то може знову якого сепаратиста будемо тут ловити?))

Так, потрібна наживка на гачок...
О, ану, шановні форумчани: на даному етапі, Луганськ, Донецьк і Крим - це Україна?
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:13

  Yuri_61 написав:Почему стали на 26,0?
Почему не 24? Или другое значение?
Почему не 20?
не па13,
не па16 хотя бы?

400 ярдов грн (наличка + депо) т.е. М2 делим на 18 ярдов ЗВР = 22,22 грн за 1 $ + ООС на востоке Украины = 26,00 ?

Просто паническая надбавка еще велика. Многие люди все еще привыкли грести бакс на бОльшую часть свежего дохода для "сбережения". Если транш зайдет летом - можем упасть к 25. А осенью он лишь понизит верхнюю планку стандартного осеннего загоничка.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:23

Доброго здоров’я панове , та гарних Вам вихiдних. ЧР Киiв на моментi доляр трохи знизився 02-03/05-06 Мабуть з попитом якiсь проблеми , що курс сповза€ .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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