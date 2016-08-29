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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:16
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 чер, 2018 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:10
Слава Україні!
Почались вихідні, то може знову якого сепаратиста будемо тут ловити?))
Так, потрібна наживка на гачок...
О, ану, шановні форумчани: на даному етапі, Луганськ, Донецьк і Крим - це Україна?
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:13
Просто паническая надбавка еще велика. Многие люди все еще привыкли грести бакс на бОльшую часть свежего дохода для "сбережения". Если транш зайдет летом - можем упасть к 25. А осенью он лишь понизит верхнюю планку стандартного осеннего загоничка.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:23
Доброго здоров’я панове , та гарних Вам вихiдних. ЧР Киiв на моментi доляр трохи знизився 02-03/05-06 Мабуть з попитом якiсь проблеми , що курс сповза€ .
*Відправлено з Чату
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