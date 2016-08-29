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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5102510351045105

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:43

  Перес де Куэльяр написав:Доброго здоров’я панове , та гарних Вам вихiдних. ЧР Киiв на моментi доляр трохи знизився 02-03/05-06 Мабуть з попитом якiсь проблеми , що курс сповза€ .

*Відправлено з Чату

Да нет, просто закон про анти кор суд приняли, вот и вернулись на прежние позиции. Был бы конец месяца - падали бы быстрее. А так, позитив от принятия закона слегка компенсируется стандартной тенденцией к росту в середине месяца.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:43

  Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан?
Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?

тссссссс, тихенько видаліть цей допис і самозабаньтесь, як Аляк! :mrgreen:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:45

  Перес де Куэльяр написав:
  Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан? Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!

*Відправлено з Чату


Вот и я говорю, что Порошенко давно хотел начать бороться с коррупцией, но ему не давали. Талантливый человек, два раза министр, один раз – секретарь СНБО, трижды депутат, удачливый бизнесмен, миллиардер, который по оценкам входит в пятерку самых богатых людей Украины, человек, который стоял у истоков Партии регионов - по-настоящему "свой" человек. Вы всё правильно написали.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:50

  Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан?
Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?

Спасибо пете за наше счастливое... времяпровождение :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:57

  Егор написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан? Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!

*Відправлено з Чату


Вот и я говорю, что Порошенко давно хотел начать бороться с коррупцией, но ему не давали. Талантливый человек, два раза министр, один раз – секретарь СНБО, трижды депутат, удачливый бизнесмен, миллиардер, который по оценкам входит в пятерку самых богатых людей Украины, человек, который стоял у истоков Партии регионов - по-настоящему "свой" человек. Вы всё правильно написали.

Та, и не говори. Если бы не он, тоооо, мы были бы не мы. Эх, задел прям -таки за живое.
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:59

Почему Алекс2006 решил, что бакс просядет до 25 этим летом?
Мои вариант: кандидаты в депутаты в ВР и в президенты Украины будут заводить свои баксы из офшоров чтоб поменять на гривну здесь, т.е. на предвыборные затрвты ?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

А какие перспективы у евро на несколько месяцев?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:08

  Alex2006 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго здоров’я панове , та гарних Вам вихiдних. ЧР Киiв на моментi доляр трохи знизився 02-03/05-06 Мабуть з попитом якiсь проблеми , що курс сповза€ .

*Відправлено з Чату

Да нет, просто закон про анти кор суд приняли, вот и вернулись на прежние позиции. Был бы конец месяца - падали бы быстрее. А так, позитив от принятия закона слегка компенсируется стандартной тенденцией к росту в середине месяца.
Так воно і є . До кiнця поточного мiсяця треба узгодити цiну на газ для украiнцiв з МВФ , тобто пiдвищення, чи якусь iншу альтирнативу запрпонувати для отримання траншу. Буде тема для обговорення , яка впливатиме на курс доляра в цiлому на майбутнє.
Перес де Куэльяр
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