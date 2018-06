Додано: Суб 09 чер, 2018 14:31

В Україні в обігу все частіше зустрічається фальшива валюта [річний звіт НБУ за 2017]

Обсяг підроблених банкнот номіналом 100 дол. США становив 94% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот дол. США, а підроблених банкнот номіналами 200, 100 і 50 євро становив відповідно 40%, 21% і 29% від загальної кількості вилучених.





