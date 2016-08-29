Ниже 10% не опустится.
Укрзализныця подняла цену билетов.
В Киеве транспорт с июля подорожает.
Растет квартплата и энергоносители.
Продукты дорожают, спиртное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 14:32
Ниже 10% не опустится.
Укрзализныця подняла цену билетов.
В Киеве транспорт с июля подорожает.
Растет квартплата и энергоносители.
Продукты дорожают, спиртное.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Суб 09 чер, 2018 14:35
18 Ярдов своих?
а госдолг и комерческий долг?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Суб 09 чер, 2018 14:40
Guineapig да, в эту абсурдную формулу осталось еще долги "впихнуть"
если бред сильно очевиден--его надо усложнить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 09 чер, 2018 15:12
Re: Валютный рынок в контексте
Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий
У Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью для ZN.UA заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой. Также не существует альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ.
"Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика. Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой, — сказал Смолий. — Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению нет.По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.
"Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг, — подчеркнул глава НБУ. — У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит". Источник:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 09 чер, 2018 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 чер, 2018 15:17
Скоріш за все - Ви писали у будній день,коли витираються всі повідомлення,крім профільних.
Сьогодні і завтра можна писати на будь-які теми.
Додано: Суб 09 чер, 2018 15:58
Вот если бы чел (как в рашке для вовки) слепил бы скульгптуру куммирра в полный рост, и запостил бы хвоточку с засосом - вот этаб да! А так, на словах, каждый может. Можно даже подумать, что квартальный КПЕ отрабатывает. Ну просто не серьезно. Даже вкладчики Дельты не верят
Востаннє редагувалось moniks в Суб 09 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 чер, 2018 16:09
Re: Валютный рынок в контексте
Глянул по быстрому цену маретъяла. Глина для лепки самозастывающая "DARWI-CLASSIC" 500 гр БЕЛАЯ 86,0 грн. Т.е. если куммир весит ~130кг. то надо 22360грн. И это без грунта и красок Дарагавато... Или опять из бюджета?
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