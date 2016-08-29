Додано: Суб 09 чер, 2018 15:12

У Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью для ZN.UA заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой. Также не существует альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ."Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика. Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой, — сказал Смолий. — Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению нет.По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет."Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг, — подчеркнул глава НБУ. — У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит". Источник: