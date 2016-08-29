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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5102510351045105

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:59

Почему Алекс2006 решил, что бакс просядет до 25 этим летом?
Мои вариант: кандидаты в депутаты в ВР и в президенты Украины будут заводить свои баксы из офшоров чтоб поменять на гривну здесь, т.е. на предвыборные затрвты ?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

А какие перспективы у евро на несколько месяцев?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:08

  Alex2006 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго здоров’я панове , та гарних Вам вихiдних. ЧР Киiв на моментi доляр трохи знизився 02-03/05-06 Мабуть з попитом якiсь проблеми , що курс сповза€ .

*Відправлено з Чату

Да нет, просто закон про анти кор суд приняли, вот и вернулись на прежние позиции. Был бы конец месяца - падали бы быстрее. А так, позитив от принятия закона слегка компенсируется стандартной тенденцией к росту в середине месяца.
Так воно і є . До кiнця поточного мiсяця треба узгодити цiну на газ для украiнцiв з МВФ , тобто пiдвищення, чи якусь iншу альтирнативу запрпонувати для отримання траншу. Буде тема для обговорення , яка впливатиме на курс доляра в цiлому на майбутнє.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:31

Перес де Куэльяр
Так воно і є . До кiнця поточного мiсяця треба узгодити цiну на газ для украiнцiв з МВФ , тобто пiдвищення, чи якусь iншу альтирнативу запрпонувати для отримання траншу. Буде тема для обговорення , яка впливатиме на курс доляра в цiлому на майбутнє.

та уже "навпливали"--лет на 200 хватит..
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:31

В Україні в обігу все частіше зустрічається фальшива валюта [річний звіт НБУ за 2017]
Обсяг підроблених банкнот номіналом 100 дол. США становив 94% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот дол. США, а підроблених банкнот номіналами 200, 100 і 50 євро становив відповідно 40%, 21% і 29% від загальної кількості вилучених.


https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/na-kordoni-izrailyu-i-sektora-gaza-spalahnuli-novi-boi-blizko-sotni-poranenih.htm
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 09 чер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:32

  zzzzzz написав:В годовом измерении рост потребительских цен в мае замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.

Январь - 14,1%
Февраль - 14%
Март - 13,2%
Апрель - 13,1%
Май - 11,7%


Ниже 10% не опустится.
Укрзализныця подняла цену билетов.
В Киеве транспорт с июля подорожает.
Растет квартплата и энергоносители.
Продукты дорожают, спиртное.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:35

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Почему стали на 26,0?
Почему не 24? Или другое значение?
Почему не 20?
не па13,
не па16 хотя бы?

300 ярдов грн налички делим на 18 ярдов ЗВР = 16,67 грн за 1 $ + ООС на востоке Украины = 26,00 ?

18 Ярдов своих?
а госдолг и комерческий долг?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:40

Guineapig да, в эту абсурдную формулу осталось еще долги "впихнуть" :lol:
если бред сильно очевиден--его надо усложнить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:12

Re: Валютный рынок в контексте

Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий
У Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью для ZN.UA заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой. Также не существует альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ.

"Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика. Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой, — сказал Смолий. — Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению нет.По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.

"Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг, — подчеркнул глава НБУ. — У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит". Источник: https://censor.net.ua/n3070665
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 09 чер, 2018 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.statbureau.org/ru/countries ... -rate/2018

карта мира по уровню годовой инфляции
Yuri_61
 
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