Я тут бачу деякі протиріччя, але в цілому хід думок нібито правильний, ну принаймні для мене зрозумілий, а інтерв"ю цікаве для розуміння підходів в подальшому та тактики НБУ в цілому.
Глава НБУ: штучна девальвація – поганий шлях для збільшення доходів держбюджету
Глава НБУ Яків Смолій в інтерв’ю для газети “Дзеркало тижня. Україна” констатував, що з початку року Нацбанк викупив на ринку в резерви понад 1,2 млрд дол. При цьому він висловився проти того, щоб набагато активніше поповнювати валютні резерви, що в свою чергу могло б спровокувати ослаблення гривні. “Ми приблизно орієнтуємося, який у нас обсяг пропозиції валюти і попиту на неї, і виходимо з того, що маємо нарощувати резерви, але водночас і не повинні заважати ринку визначати курс гривні, який відповідає стану економіки. Ми всі вже бачили, до чого призводить підтримання курсу гривні на штучному рівні, відірваному від економічних реалій, — до накопичення дисбалансів і криз. Ми вже давно відійшли від фіксованого курсу. Курс зараз визначає не Національний банк, а ринок. Уряд використовує при складанні бюджету ті чи інші технічні, розрахункові показники [на кінець року в держбюджеті закладався прогноз 29,3 грн/дол, - ред.], однак кон`юнктура ринку може їх реалізації і не сприяти. Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність. Якщо ми знову повернемося до питання курсу, то у нас валютних запозичень у структурі державного боргу більше гривневих, і зміцнення гривні допомагає цю проблему вирішити. Припустімо, що НБУ може короткостроково все вирівняти [через ослаблення гривні, що зменшило б дефіцит торгового балансу та сприяло б збільшенню податкових надходжень у т.ч. від імпорту, - ред.] з допомогою тиску на курс гривні і задовольнити прем`єр-міністра. Але навіщо? Це рішення не вбереже нас від повторення ситуації через певний час. У НБУ, якщо ми втримаємо його незалежність, керівництво має приходити на сім років і працювати на тривалу перспективу. Ми не можемо зациклюватися на короткостроковій ситуації і не можемо дозволити собі "одноразові" рішення, які не вирішують суті проблеми. Якщо інфляція у нас не буде низька, то в бізнесу та іноземних інвесторів не буде стимулу до здійснення довгострокових капіталовкладень. А це — те джерело, яке й повинно сприяти формуванню профіциту платіжного балансу. Якщо в нас інфляція буде на рівні 13%, як сьогодні, то ми не можемо очікувати на довгострокові інвестиції, адже інвестор не може прорахувати, яка в нього буде довгострокова рентабельність. Тому ми зараз і бачимо лише короткострокові вкладення, коли під високі ставки йдуть лише так звані гарячі гроші. Це не вкладення в економіку, а спекулятивні дії — прийшов, спробував і пішов. Якщо ж ми хочемо, щоб хтось купив обладнання, створив виробництво, реалізував інфраструктурний проект, то мусимо взяти під контроль інфляцію, інакше жодний довгостроковий, стратегічний інвестор сюди не прийде. Якщо ми говоримо про середньострокову перспективу, то покращувати стан платіжного балансу необхідно не маніпуляціями з цифрами з допомогою курсу гривні, а реальним збільшенням внутрішнього виробництва й експорту. І, до речі, підґрунтя для цього є. Вже більше року, коли українські експортери втратили ринок збуту східного сусіда і поступово переключаються на Західну Європу та азійські країни. Потенційно цей тренд можна використати. Настільки значна кількість продуктів харчування поїхала в Європу, що в Україні навіть відчувається їх нестача, ми вже бачимо зростання цін на яйця, м`ясо, молоко. Тобто вже зараз ми маємо причини виробляти більше цієї продукції. Але швидко збільшити виробництво не вийде, потрібен час, аби виростити тварин, вирішити питання з кормами, із додатковою інфраструктурою. Але потенційно ми можемо наростити виробництво”
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Тризуб написав:От так завжди: “як не дзюр, то кап!“(с)
Примітивізм та стилістика відповідей цього персонажу не викликає у мене (і не лише у мене)сумнівів, що це заблокований до 13.06. долярчик. Не думаю, що цей клон ТУТ настільки цінний, щоб читати такі "шедеври" не кажучи вже про те, що це є порушенням правил форуму. Хоча ... для юродивих завжди були пільги, їх тримали як шутів горохових, для розваг та підсрачників. Це той випадок? А як в такому випадку дати йому підсрачника? Га?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад. потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо. для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.
Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан? Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?
Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!
Вот и я говорю, что Порошенко давно хотел начать бороться с коррупцией, но ему не давали. Талантливый человек, два раза министр, один раз - секретарь СНБО, трижды депутат, удачливый бизнесмен, миллиардер, который по оценкам входит в пятерку самых богатых людей Украины, человек, который стоял у истоков Партии Регионов - по-настоящему "свой" человек. Вы всё правильно написали.
Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан? Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?
Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!
Вот и я говорю, что Порошенко давно хотел начать бороться с коррупцией, но ему не давали. Талантливый человек, два раза министр, один раз - секретарь СНБО, трижды депутат, удачливый бизнесмен, миллиардер, который по оценкам входит в пятерку самых богатых людей Украины, человек, который стоял у истоков Партии Регионов - по-настоящему "свой" человек. Вы всё правильно написали.