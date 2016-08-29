Yuri_61 написав:и не в предвиборний рык!! Але тільки не в предвиборний рік президента! Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.
Все це правильно , але який iнший шлях ? Що урiзати в бюджетI? Кого обдирати.Бюджетникам не платити , чи пенсii? Якщо траншI будуть, то зразу ж вiддамо по боргам . Девальвацiя буде , а потiм перед вибораии так укрiплять гривню , що в ладонI плескати будемо-це перемога. Цiкава гра буде взимку.
Тризуб написав:От так завжди: “як не дзюр, то кап!“(с)
Примітивізм та стилістика відповідей цього персонажу не викликає у мене (і не лише у мене)сумнівів, що це заблокований до 13.06. долярчик. Не думаю, що цей клон ТУТ настільки цінний, щоб читати такі "шедеври" не кажучи вже про те, що це є порушенням правил форуму. Хоча ... для юродивих завжди були пільги, їх тримали як шутів горохових, для розваг та підсрачників. Це той випадок? А як в такому випадку дати йому підсрачника? Га?
Гей, ти, лайно собаче, ти шо тут "рєшалова" велике, що вказуєш кому і що писати?
А пан Долярчик, тут заходить просто поприколюватись, і йому на тебе насрати!
Не ляпай більше нічого без доказів, - фер штейн?
Та не звертайте уваги. Васі їсти не дай, а дай "ярлики" розвішати!