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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5104510551065107

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:02

  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


А я сегодня только о Вас и думал.
Где это Агаз, почему не пишет?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:18

  Yuri_61 написав:и не в предвиборний рык!! Але тільки не в предвиборний рік президента! Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.

Все це правильно , але який iнший шлях ? Що урiзати в бюджетI? Кого обдирати.Бюджетникам не платити , чи пенсii? Якщо траншI будуть, то зразу ж вiддамо по боргам . Девальвацiя буде , а потiм перед вибораии так укрiплять гривню , що в ладонI плескати будемо-це перемога. Цiкава гра буде взимку.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:32

  Тризуб написав:
  Василь-Рівне написав:
  Тризуб написав:От так завжди: “як не дзюр, то кап!“(с) :?

Примітивізм та стилістика відповідей цього персонажу не викликає у мене (і не лише у мене)сумнівів, що це заблокований до 13.06. долярчик. Не думаю, що цей клон ТУТ настільки цінний, щоб читати такі "шедеври" не кажучи вже про те, що це є порушенням правил форуму. Хоча ... для юродивих завжди були пільги, їх тримали як шутів горохових, для розваг та підсрачників. Це той випадок? А як в такому випадку дати йому підсрачника? Га? :D

Гей, ти, лайно собаче, ти шо тут "рєшалова" велике, що вказуєш кому і що писати?

А пан Долярчик, тут заходить просто поприколюватись, і йому на тебе насрати!

Не ляпай більше нічого без доказів, - фер штейн?

Та не звертайте уваги.
Васі їсти не дай, а дай "ярлики" розвішати!
Tekken
 
Повідомлень: 19
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:33

  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


Спасибо за ссылку на замечательный фильм.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:48

згоріла хата - гори й сарай! (с)

Валять клуби диму: в Росії нова НП в торговому центрі. Перше відео
https://www.obozrevatel.com/abroad/valy ... gn=webpush
Тризуб
 
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  #<1 ... 5104510551065107
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