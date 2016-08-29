Додано: Суб 09 чер, 2018 22:06

Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительноАхренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам.