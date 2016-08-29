Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад. потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо. для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.
Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.
судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад. потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо. для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.
Але тільки не в предвиборний рік президента! Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 чер, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:и не в предвиборний рык!! Але тільки не в предвиборний рік президента! Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.
Все це правильно , але який iнший шлях ? Що урiзати в бюджетI? Кого обдирати.Бюджетникам не платити , чи пенсii? Якщо траншI будуть, то зразу ж вiддамо по боргам . Девальвацiя буде , а потiм перед вибораии так укрiплять гривню , що в ладонI плескати будемо-це перемога. Цiкава гра буде взимку.
Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.
Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительно Ахренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.