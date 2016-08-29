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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5103510451055106

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:08

  Yuri_T написав:
  Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.

судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад.
потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо.
для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:59

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:
  Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.

судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад.
потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо.
для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.

Але тільки не в предвиборний рік президента!
Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 чер, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:02

  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


А я сегодня только о Вас и думал.
Где это Агаз, почему не пишет?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:18

  Yuri_61 написав:и не в предвиборний рык!! Але тільки не в предвиборний рік президента! Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.

Все це правильно , але який iнший шлях ? Що урiзати в бюджетI? Кого обдирати.Бюджетникам не платити , чи пенсii? Якщо траншI будуть, то зразу ж вiддамо по боргам . Девальвацiя буде , а потiм перед вибораии так укрiплять гривню , що в ладонI плескати будемо-це перемога. Цiкава гра буде взимку.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 20:33

  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


Спасибо за ссылку на замечательный фильм.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:06

Василь-Рівне

Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.

Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительно :!: Ахренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:11

  Yuri_61 написав:
  Aqaz123 написав:Бодрого всем вечера! Курсовая стабильность радует многих украинцев. Все три фильма
https://www.youtube.com/watch?v=AaNjPAFD-UI


А я сегодня только о Вас и думал.
Где это Агаз, почему не пишет?

может, и за Qwerty123 скучали? :mrgreen:
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