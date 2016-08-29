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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51055106510751085109>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 08:56

  jump написав:Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та комерційний директор Юрій Вітренко отримають на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії, передбаченої правлінню НАК за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

За даними декількох джерел, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 207 млн ​​грн (7,9 млн дол). Всі, отримані на рахунок в Ощадбанку, гривні Коболєв вирішив витратити на придбання доларів США, вказавши причину: допомога сім'ї", - пише автор.

"Головному комерційному директору "Нафтогазу" Юрія Вітренкові виділили 130 млн грн (6 млн дол). Частину суми "першого траншу" розділять на карткові рахунки інших "побічно причетних", що заодно гарантує, в разі необхідності, купу судових процесів при спробі їх вилучити"

залишок, - 25,6 млн дол - буде виплачуватися три роки "виключно за умови успішного стягнення з" Газпрому "залишку виграшу".

За інформацією джерел, "стимулювати збираються знову переважно Коболєва і Вітренко".

"Практичною роботою займатися будуть юристи і за окремі гроші", - резюмував автор.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/9/637633/

Хороший приклад для інших менеджерів держкомпаній.
Ви вважаєте, що в часи Бойка (низька зп, мільонні "ліваки"було краще!?
З цих премій ще й податки буде сплачено.
Тоді ж все йшло у кишені (за винятком витрат на відмивання).
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:03

athena1 Вы серьезно так думаете? две параллельные реальности: "обоснованные" тарифы vs миллионные премии, окопы vs дворцы в Испании.....
Какое благо для страны, что налоги они заплатят, да вот лучше бы налоги платили игровые автоматы, которые сейчас типа "лотерея" и т.д
такого циничного наглого очковтирательства как сейчас никогда не было. Овощ--сынуля, в сравнении с нынешними
п.с цена слишком высока для такого апгрейда :evil:
Востаннє редагувалось baran в Нед 10 чер, 2018 09:19, всього редагувалось 2 разів.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:08

  athena1 написав:Хороший приклад для інших менеджерів держкомпаній.


Не, это хороший пример для учителей, военнослужащих и других державных служащих.

Конечно привластные ребята несколько туповаты. Вместо этой суммы можно было бы выплатить например премию всем, кто сейчас в АТО в размере 1000 долларов. Как бы война идет и щегол Коболев ездит на Мерседесе и получает огромную зарплату только благодаря усилиям военнослужащим. Чай пишет на передовой большой недобор контрактников, мало платят.

Жадность фраера сгубила /c/ Вот так проигрываются будущие выборы.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 чер, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:23

  freeze написав:
  athena1 написав:Хороший приклад для інших менеджерів держкомпаній.


Не, это хороший пример для учителей, военнослужащих и других державных служащих.

Денег на всех нехватает :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:32

Тут вопрос не только сумасшедших премий "в самой бедной и воюющей страны Европы".

Тут ещё вопрос законсервированности, клановости "системы", и круговой поруки.

Вот этот дружбан Коболева - Витренко. Вы думаете однофамилец той самой "прогрессивной социалистки"? Думали она уже где-то на даче грядки сапает? Думали "система" её забыла?

Нет! Её сынок! Подрос, и "система" нашла ему место у корыта.

И так в любой отрасли гос. чиновничества (судьи, прокуроры, депутаты, меры и т.п.).
Тупо кум-брат-сват, и передача власти от родителей детям.

А через время так же устроятся детки нынешних керманычей. Система их не забудет.
Думаете откуда берутся эти "молодые" 20-летние дарования с 10-летним стажем? Например бывшая зам. Авакова - Деева? Или эти же коболевы-витренки?

Я даже не знаю что эту цепочку и круговую поруку сможет разорвать.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:43

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:
  Перес де Куэльяр написав:...Гадаю що знову доляр опуститься нижче 26 в період затишшя.

судя по риторике ньюсмейкеров, "затишье" закончилось еще недели 3 назад.
потому любые нырки под 26 это дополнительная возможность для благоразумных. имхо.
для рисковых вариант один: держать гривну под 9-10% на текущих и не разжимать сфинктер.
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.

Папа Яков не согласен :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:45

Vitl
Что-то у вас с нервной системой, вам вредно заходить на эту ветку, с единомышленниками спокойнее 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:45

світовий банк описав сценарій нової рецесії.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42769 ... -retsessii
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:46

  Грйс-мэн написав:Тут вопрос не только сумасшедших премий "в самой бедной и воюющей страны Европы".

Тут ещё вопрос законсервированности, клановости "системы", и круговой поруки.

Вот этот дружбан Коболева - Витренко. Вы думаете однофамилец той самой "прогрессивной социалистки"? Думали она уже где-то на даче грядки сапает? Думали "система" её забыла?

Нет! Её сынок! Подрос, и "система" нашла ему место у корыта.

И так в любой отрасли гос. чиновничества (судьи, прокуроры, депутаты, меры и т.п.).
Тупо кум-брат-сват, и передача власти от родителей детям.

А через время так же устроятся детки нынешних керманычей. Система их не забудет.
Думаете откуда берутся эти "молодые" 20-летние дарования с 10-летним стажем? Например бывшая зам. Авакова - Деева? Или эти же коболевы-витренки?

Я даже не знаю что эту цепочку и круговую поруку сможет разорвать.
Ви все добре розумієте ,система нинішнього управління державою пожирає навіть незаплямованих політиків та управлінців .Змінюють систему тільки революціі ,а не вибори ,нажаль результатами змін користуються негідники ,які добре прилаштовуються і нівелюють надіі народу на зміни в краіні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительно Ахренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.

Вы неверно поняли смысл. Смолий пришел в НБУ уже после того, как правительство заложило нереальный курс 29.3. И именно об этом говорит Смолий. Что искусственно девальвировать гривну для повышения доходов бюджета (что тоже спорно, чем меньше курс - тем больше товарооборот и отчисления ПДВ) - неправильно, и что курс должен быть стабильным и реальным на долгосрочной перспективе. Там сразу было ясно, что всякие 29 и 30 как "курс бюджета" - не более, чем попытка разогреть оленей, чтобы те побежали и реально сделали такой курс. Но олени не повелись.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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