Додано: Нед 10 чер, 2018 09:32

Тут вопрос не только сумасшедших премий "в самой бедной и воюющей страны Европы".



Тут ещё вопрос законсервированности, клановости "системы", и круговой поруки.



Вот этот дружбан Коболева - Витренко. Вы думаете однофамилец той самой "прогрессивной социалистки"? Думали она уже где-то на даче грядки сапает? Думали "система" её забыла?



Нет! Её сынок! Подрос, и "система" нашла ему место у корыта.



И так в любой отрасли гос. чиновничества (судьи, прокуроры, депутаты, меры и т.п.).

Тупо кум-брат-сват, и передача власти от родителей детям.



А через время так же устроятся детки нынешних керманычей. Система их не забудет.

Думаете откуда берутся эти "молодые" 20-летние дарования с 10-летним стажем? Например бывшая зам. Авакова - Деева? Или эти же коболевы-витренки?



Я даже не знаю что эту цепочку и круговую поруку сможет разорвать.