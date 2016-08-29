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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5106510751085109>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:50

  Starikan написав:Vitl
Что-то у вас с нервной системой, вам вредно заходить на эту ветку, с единомышленниками спокойнее 8)
Доброго ранку. Так ,в СВН тиша ,Орест крихту не кидає ,от і нишпорять .
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:56

  Starikan написав:

Папа Яков не согласен
Коли лунають гучні заяви ,наприклад "доляр буде не вище 10грн.",завжди насторожує мабуть хочуть ввести в оману ,тому іх заяви протилежні діям ,як і завжди.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:59

  Грйс-мэн написав: Вот этот дружбан Коболева - Витренко. Вы думаете однофамилец той самой "прогрессивной социалистки"? Думали она уже где-то на даче грядки сапает? Думали "система" её забыла?
Нет! Её сынок! Подрос, и "система" нашла ему место у корыта.
И так в любой отрасли гос. чиновничества (судьи, прокуроры, депутаты, меры и т.п.).
Тупо кум-брат-сват, и передача власти от родителей детям.

Реальной власти у Витренчихи никогда не было.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду

Скажіть чєсно - пробували? Мені видається що ні і ця войовничість чисто диванна.
  Vitl написав:Те, кто копипастит эту блевотину

Ого скільки експресії, її би та в корисне русло... Щодо мене - можу і помовчати, мовчав тут дуже довго, але мені дивно, що людина яка презирливо називає цю гілку "трамваєм" постійно лізе сюди лише з однією ціллю - нагадити, а чому не гадити там, де ти постійно мешкаєш, тобто не на "трамвайній" гілці. Га? Більше того, я копіпащу думки розумних людей, які реально впливають як на фінансовий ринок, так і на валютний на відміну від Вашої пустопорожньої нічого не значущої балаканини про свиней, блювотиння, посадовців, недалеких громадян, злодіїв і т.і. Кому потрібна ця екстремальна маячня з елементами хамства, зарозумілості, неконтрольованої злоби?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:04

  Starikan написав:Реальной власти у Витренчихи никогда не было.

И какой вывод из этого можно сделать?

Что она "человек не из системы", а её сынок "всего добился сам"?

Или что?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:06

  Перес де Куэльяр написав:Змінюють систему тільки революціі

Умоляю, не надо больше революций :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:07

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:Реальной власти у Витренчихи никогда не было.
И какой вывод из этого можно сделать?
Что она "человек не из системы", а её сынок "всего добился сам"?
Или что?

А кто входит в "систему"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:08

  Starikan написав:
  Перес де Куэльяр написав:Коли лунають гучні заяви ,наприклад "доляр буде не вище 10грн.",завжди насторожує мабуть хочуть ввести в оману ,тому іх заяви протилежні діям ,як і завжди.

Сколько лет будем еще вспоминать "будет по 10"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:10

  Starikan написав:
  Перес де Куэльяр написав:Змінюють систему тільки революціі

Умоляю, не надо больше революций :evil:
Це вирішує народ Украіни ,коли накіпає несправедливість люди мають право на повстання ,бо є джерелом Влади.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:10

  Starikan написав:А кто входит в "систему"?

Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".

Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию

P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 10 чер, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
 
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