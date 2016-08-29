Можемо і про 5 ще пригадати ,я пам"таю.Ви ні?Які були гучні заяви.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:12
Можемо і про 5 ще пригадати ,я пам"таю.Ви ні?Які були гучні заяви.
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:15
А я ещё вспомню "деолигархизацию", "деофшоризацию", "АТО за личени години", "1000грн в день солдату", "страховка солдату на 1 млн грн", и ещё куча всего.
А вы предлагаете забыть, или "понять и простить"?
Старикан, вы пропустили мой вопрос выше
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:16
Запишите, гривнелюбивый Вы наш: транша МВФ летом не будет. И курса 25,00 тоже. Максимум, что мы увидим, это 25,80. И то если очень повезет.
1 сентября вернемся к этому посту, можете ссылку сохранить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:26
Вот читаю Вас и не пойму: Вы тролль или просто далекий от финансов человек?
Вы рассуждаете, что президент, как сержант Петренко,скомандует курсу: "Курс, стой! Раз-два!", и курс остановится?!
Так не получится. Если транша МВФ не будет... а его может не быть вообще в этом году... то курс рванет так, что у аленей (не путать с благородными животными) подошвы задымятся...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:30
Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:31
Перес де Куэльяр
ни один народ не может быть настолько самоорганизован, чтоб начать революцию ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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