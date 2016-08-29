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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5106510751085109

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:12

  Starikan написав:
  Starikan написав:
  Перес де Куэльяр написав:Коли лунають гучні заяви ,наприклад "доляр буде не вище 10грн.",завжди насторожує мабуть хочуть ввести в оману ,тому іх заяви протилежні діям ,як і завжди.

Сколько лет будем еще вспоминать "будет по 10"?
Можемо і про 5 ще пригадати ,я пам"таю.Ви ні?Які були гучні заяви.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:15

А я ещё вспомню "деолигархизацию", "деофшоризацию", "АТО за личени години", "1000грн в день солдату", "страховка солдату на 1 млн грн", и ещё куча всего.

А вы предлагаете забыть, или "понять и простить"?

Старикан, вы пропустили мой вопрос выше
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:16

  Alex2006 написав:Просто паническая надбавка еще велика. Многие люди все еще привыкли грести бакс на бОльшую часть свежего дохода для "сбережения". Если транш зайдет летом - можем упасть к 25. А осенью он лишь понизит верхнюю планку стандартного осеннего загоничка.


Запишите, гривнелюбивый Вы наш: транша МВФ летом не будет. И курса 25,00 тоже. Максимум, что мы увидим, это 25,80. И то если очень повезет.
1 сентября вернемся к этому посту, можете ссылку сохранить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:26

  Yuri_61 написав:
  Перес де Куэльяр написав: Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.

Але тільки не в предвиборний рік президента!
Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.


Вот читаю Вас и не пойму: Вы тролль или просто далекий от финансов человек?
Вы рассуждаете, что президент, как сержант Петренко,скомандует курсу: "Курс, стой! Раз-два!", и курс остановится?!
Так не получится. Если транша МВФ не будет... а его может не быть вообще в этом году... то курс рванет так, что у аленей (не путать с благородными животными) подошвы задымятся...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:30

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:А кто входит в "систему"?

Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".
Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию
P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили

Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:31

Перес де Куэльяр
Це вирішує народ Украіни ,коли накіпає несправедливість люди мають право на повстання ,бо є джерелом Влади.

ни один народ не может быть настолько самоорганизован, чтоб начать революцию ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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