Alex2006 написав:

Вы неверно поняли смысл.И именно об этом говорит Смолий. Что искусственно девальвировать гривну для повышения доходов бюджета (что тоже спорно, чем меньше курс - тем больше товарооборот и отчисления ПДВ) - неправильно, и что курс должен быть стабильным и реальным на долгосрочной перспективе. Там сразу было ясно, что всякие 29 и 30 как "курс бюджета" - не более, чем попытка разогреть оленей, чтобы те побежали и реально сделали такой курс. Но олени не повелись.