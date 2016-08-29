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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 10:12
Starikan написав: Starikan написав: Перес де Куэльяр написав:
Коли лунають гучні заяви ,наприклад "доляр буде не вище 10грн.",завжди насторожує мабуть хочуть ввести в оману ,тому іх заяви протилежні діям ,як і завжди.
Сколько лет будем еще вспоминать "будет по 10"?
Можемо і про 5 ще пригадати ,я пам"таю.Ви ні?Які були гучні заяви ПАПи ,якщо не помиляюсь він тоді був головою наглядовоі ради в НБУ.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 10 чер, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:15
А я ещё вспомню "деолигархизацию", "деофшоризацию", "АТО за личени години", "1000грн в день солдату", "страховка солдату на 1 млн грн", и ещё куча всего.
А вы предлагаете забыть, или "понять и простить"?
Старикан, вы пропустили мой вопрос выше
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Грйс-мэн
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:16
Alex2006 написав:
Просто паническая надбавка еще велика. Многие люди все еще привыкли грести бакс на бОльшую часть свежего дохода для "сбережения". Если транш зайдет летом - можем упасть к 25. А осенью он лишь понизит верхнюю планку стандартного осеннего загоничка.
Запишите, гривнелюбивый Вы наш: транша МВФ летом не будет. И курса 25,00 тоже. Максимум, что мы увидим, это 25,80. И то если очень повезет.
1 сентября вернемся к этому посту, можете ссылку сохранить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:26
Yuri_61 написав: Перес де Куэльяр написав:
Гадаю ,якщо влітку почнуть девальвувати гривню ступенями +1грн.,а не восени ,то зимовий пік може бути вище 30. Дірки завжди латали девальвацією.Така моя думка.
Але тільки не в предвиборний рік президента!
Тому в 2018 році курс буде $ буде низьким в порівнянні з минулими роками.
Вот читаю Вас и не пойму: Вы тролль или просто далекий от финансов человек?
Вы рассуждаете, что президент, как сержант Петренко,скомандует курсу: "Курс, стой! Раз-два!", и курс остановится?!
Так не получится. Если транша МВФ не будет... а его может не быть вообще в этом году... то курс рванет так, что у аленей (не путать с благородными животными) подошвы задымятся...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:30
Грйс-мэн написав: Starikan написав:
А кто входит в "систему"?
Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".
Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию
P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили
Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
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Starikan
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:31
Перес де Куэльяр
Це вирішує народ Украіни ,коли накіпає несправедливість люди мають право на повстання ,бо є джерелом Влади.
ни один народ не может быть настолько самоорганизован, чтоб начать революцию ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:32
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:32
Alex2006 написав:
Вы неверно поняли смысл. Смолий пришел в НБУ уже после того, как правительство заложило нереальный курс 29.3.
И именно об этом говорит Смолий. Что искусственно девальвировать гривну для повышения доходов бюджета (что тоже спорно, чем меньше курс - тем больше товарооборот и отчисления ПДВ) - неправильно, и что курс должен быть стабильным и реальным на долгосрочной перспективе. Там сразу было ясно, что всякие 29 и 30 как "курс бюджета" - не более, чем попытка разогреть оленей, чтобы те побежали и реально сделали такой курс. Но олени не повелись.
Может, хватит бред нести? Погуглите, сколько времени:
- Смолий работает в НБУ в качестве первого зама;
- с какого времени он был и.о. Председателя правления НБУ
Говорить они все мастера. Уже забыли, как сначала Порошенко сказал, кто купит доллар по 12 (или по 13, не помню), будет жалеть? Как Гонтарева заявила, что "доллара по 25 - не будет?". Уже несколько лет, как нет... дороже уже.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:33
Грйс-мэн написав: Starikan написав:
Реальной власти у Витренчихи никогда не было.
И какой вывод из этого можно сделать?Что она "человек не из системы", а её сынок "всего добился сам"?
Или что?
Грйс-мэн написав: Starikan написав:
А кто входит в "систему"?
Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".
Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию
P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили
Starikan написав:
Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
Слив защитан
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Нед 10 чер, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 10:39
Перес де Куэльяр
Народ повстає не за гроші ,але потім долучаються негідники з грошима трансформуються у революцію ,а далі все по старій схемі.
я думаю, что все с точностью наоборот
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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