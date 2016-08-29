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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5108510951105111>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:46

Перес де Куэльяр за любыми организациями (правыми и левыми), за всеми движениями и напралениями стоят "негідники з грошима". Фанатики и сторонники могут свято верить в правое дело, но всех их пользуют "негідники з грошима" и никак не наоборот
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:47

чик Чомусь Ви мені нагадуєте "Голлума",такий собі "підлагузничок" .Йшли б ви в СВН. Бо там більше негідників ,хамів ,та провокаторів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 10:50

  baran написав:Перес де Куэльяр
Народ повстає не за гроші ,але потім долучаються негідники з грошима трансформуються у революцію ,а далі все по старій схемі.

я думаю, что все с точностью наоборот

вопрос ширше, есть конечно и "васи", которые за гроши, но главное это кто организует, спонсирует, контролирует сми и т.д. фирташ в вене немного рассказал...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:02

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Вы неверно поняли смысл. Смолий пришел в НБУ уже после того, как правительство заложило нереальный курс 29.3. И именно об этом говорит Смолий. Что искусственно девальвировать гривну для повышения доходов бюджета (что тоже спорно, чем меньше курс - тем больше товарооборот и отчисления ПДВ) - неправильно, и что курс должен быть стабильным и реальным на долгосрочной перспективе. Там сразу было ясно, что всякие 29 и 30 как "курс бюджета" - не более, чем попытка разогреть оленей, чтобы те побежали и реально сделали такой курс. Но олени не повелись.


Может, хватит бред нести? Погуглите, сколько времени:
- Смолий работает в НБУ в качестве первого зама;
- с какого времени он был и.о. Председателя правления НБУ
Говорить они все мастера. Уже забыли, как сначала Порошенко сказал, кто купит доллар по 12 (или по 13, не помню), будет жалеть? Как Гонтарева заявила, что "доллара по 25 - не будет?". Уже несколько лет, как нет... дороже уже.

Вы не поняли. Сейчас Смолий - представитель института НБУ. И говорит от его имени. Вбросы про курсы 29 и 30 были тогда, когда главой НБУ еще был не он, и тогдашний глава НБУ должна была прокомментировать нереальность этих цифр, но не сделала этого, чтобы не критиковать правительство.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:03

  Грйс-мэн написав:
  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:Реальной власти у Витренчихи никогда не было.

И какой вывод из этого можно сделать?
Что она "человек не из системы", а её сынок "всего добился сам"?

Или что?

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:А кто входит в "систему"?

Я бы выделил всех керманычей за последние 30 лет и их родственников 1-3 линии.
Эта категория должна лишиться права занимать любые гос. должности, в т.ч. "советников".
Т.е. я за настоящую жёсткую люстрацию
P.S. Вы на мой вопрос выше не ответили
  Starikan написав:Пока я не пойму, что вы считаете "системой", ответа не будет.
"Керманычи" - понятие очень растяжимое.
Слив защитан

Да на здоровье. Ваш, кстати, тоже :mrgreen:
Зная вашу позицию, ничего другого и не ожидал.

Кстати, Ю.Витренко - плохой пример "сынка", ему за 40, имел крупный частный фин.бизнес.
То, что в среде крупных бизнесменов все всех знают - это закономерное явление. А поскольку у нас (как и во всем мире) керманычи - это либо сами крупняки (клан Кеннеди, Берлускони, Трамп), либо их ставленники (защитники интересов, как фрау с ее поддержкой СП2), ясно, что "с улицы" на такой пост человека не возьмут.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:04

  baran написав:Перес де Куэльяр за любыми организациями (правыми и левыми), за всеми движениями и напралениями стоят "негідники з грошима". Фанатики и сторонники могут свято верить в правое дело, но всех их пользуют "негідники з грошима" и никак не наоборот
За гроші народ повстати не може ,бо це не щиро без ідеі,але потім є фінансування від тих ,хто прагне цю Владу з староі системи ,яка прогнила ,тому потрапляємо в котрий раз на ті ж граблі.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 10 чер, 2018 11:08, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:05

  baran написав:jump с трудом верится, что речь об Украине


жахливий цинізм ситуації:

суд відбувся, ні копійки не стягнуто, газпром оспорює, а бандюки уже поділили і гребуть гроші
країна у стані війни, волонтери збирають кошти, усі громадяни платять військовий збір
хочуть ввести абонплату за газ, е\енергію, воду

а потолоч виписує собі мільйонні доларові премії!
це їх робота - представляти фірму у суді.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:06

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.

Згідно з порядку денного, оприлюдненого НАЗК, йдеться про президента Петра Порошенка, міністрів Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Ігоря Жданова, Геннадія Зубка, Тараса Кутового, Ігоря Насалика, Юрія Стеця, Володимира Омеляна, Євгена Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрія Луценка, очільників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького, екс-голови Нацбанку Якова Смолія, голови РНБО Олександра Турчинова та інших.

Перевірку їхніх декларацій НАЗК продовжило ще на місяць.

Водночас, у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня.

Це декларації віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та голови Держкомітету телебачення і радіомовлення Олега Наливайка.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:19

Starikan, а вы случайно не являетесь представителем "системы", пусть по моей "классификации"?
Возможно суддейско-прокурорской касты, и т.п.?

Уж как-то вы явно вы защищаете "систему". Вхождение в неё может прояснить мотивацию вашей позиции

Если не хотите - можете не отвечать
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:22

  Starikan написав:ясно, что "с улицы" на такой пост человека не возьмут.

вы считаете нормальным явлением такие премии ? смотрю кино "Тёмные времена", понятно фильм не документальный, но всё таки. супруга черчилля жалуется на нехватку средств для оплаты счетов, на что он в шутку обязуется выкуривать меньше сигар... конечно можно задаться вопросом о каких обьёмах средств и на что идёт речь, если сам премьер рассказывает, шо ни разу в жизни не пользовался общественным транспортом, но думаю у наших премьеров таких вопросов не возникает априори...
а шо делать?
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