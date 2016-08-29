Додано: Нед 10 чер, 2018 10:46

Перес де Куэльяр за любыми организациями (правыми и левыми), за всеми движениями и напралениями стоят "негідники з грошима". Фанатики и сторонники могут свято верить в правое дело, но всех их пользуют "негідники з грошима" и никак не наоборот

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко