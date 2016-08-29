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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5108510951105111

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:56

  Грйс-мэн написав:Starikan, а вы случайно не являетесь представителем "системы", пусть по моей "классификации"?
Возможно суддейско-прокурорской касты, и т.п.?
Уж как-то вы явно вы защищаете "систему". Вхождение в неё может прояснить мотивацию вашей позиции
Если не хотите - можете не отвечать
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний-бо дурний...
Цій приказці сотні років ,і сотні років бідні/дурні шукають причину своїх проблем в комусь...
Але сьогоднішня Україна - це країна неймовірних можливостей ( чимось нагадує США в період становлення), адже в якій країні за одне покоління можна прорватись (сильно не напружуючись) у 0,02-0,2% найбагатших
Для тих в кого є клепка і аналітичні здібності - спробуйте проаналізувати останні данні НБУ
Кількість__розмір вкладу___середній в групі
89770_____від 500 000________1 802 000
268500____200 000-500 000______279 000
476000____100 000-200 000______145 000
23400000__10 - 100 000_________4 000
16000000_____до 10 грн____________2 грн
Здавалось би дике розшарування... А насправді?
Вставте в цю табличку данні про те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн)
І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління

То що кому заважає? Може варто переставати лити крокодилячі сльози по тому що від народження не потрапив у 1% найбагатших і засучивши рукава на протязі одного покоління переводити свою сімю в 1% найбагатших?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:07

Re: Валютный рынок в контексте

Слава Україні!

Читаю гілку, і бачу, що всі все чудово розуміють, як Україною керують, що чим пахне і все таке інше.
Одне питання: назвіть важелі впливу українського народу на владу і, взагалі, що саме ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію на краще, повернути в інше русло?

Варіанти?
В чесність виборів - не вірю!
"Почати з себе"? Не смішіть!Наша чесність, владу не змінить. Нехай можновладці почнуть з своїх хабарів, офшорів.
Варіанти?
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:09

  Тризуб написав:Варіанти?

На фінансовому форумі є тільки один варіант - цікавитись як заробляти і примножувати грошенята.
Zebra
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