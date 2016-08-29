Чого дурний- бо бідний
Чого бідний-бо дурний...
Цій приказці сотні років ,і сотні років бідні/дурні шукають причину своїх проблем в комусь...
Але сьогоднішня Україна - це країна неймовірних можливостей ( чимось нагадує США в період становлення), адже в якій країні за одне покоління можна прорватись (сильно не напружуючись) у 0,02-0,2% найбагатших
Для тих в кого є клепка і аналітичні здібності - спробуйте проаналізувати останні данні НБУ
Кількість__розмір вкладу___середній в групі
89770_____від 500 000________1 802 000
268500____200 000-500 000______279 000
476000____100 000-200 000______145 000
23400000__10 - 100 000_________4 000
16000000_____до 10 грн____________2 грн
Здавалось би дике розшарування... А насправді?
Вставте в цю табличку данні про те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн)
І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління
То що кому заважає? Може варто переставати лити крокодилячі сльози по тому що від народження не потрапив у 1% найбагатших і засучивши рукава на протязі одного покоління переводити свою сімю в 1% найбагатших?