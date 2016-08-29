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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5108510951105111

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:09

  Тризуб написав:Варіанти?

На фінансовому форумі є тільки один варіант - цікавитись як заробляти і примножувати грошенята.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Грйс-мэн написав:Я даже не знаю что эту цепочку и круговую поруку сможет разорвать.

Дядечко Аугусто і Ко.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:04

  Перес де Куэльяр написав:
  Starikan написав:Vitl
Что-то у вас с нервной системой, вам вредно заходить на эту ветку, с единомышленниками спокойнее 8)
Доброго ранку. Так ,в СВН тиша ,Орест крихту не кидає ,от і нишпорять .

Оо, наконец то нашлось для них определение "нышпоркы " :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:25

  Тризуб написав:Варіанти?


https://www.youtube.com/watch?v=27pPtXPywcc

Так жестко не надо, но пока человек 500 не сядет, вряд ли что-то изменится. Чтобы генетическая память образовалась и рефлексы, что можно круто сесть.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:34

Re: Валютный рынок в контексте

ЧР Киів на цей час трохи вниз 01/05.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый День .
Запорожье окна 26-26.10
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:45

Re: Валютный рынок в контексте

Панове в мене є таке передчуття ,що стабільності гривні залишились лічені 4 тижні ,бо на липень багато збігається факторів,які ми проговорювали раніше .Ще до цього добавити заяву прем"єра про перезавантаження економіки ,преформатування Мінфіну,також заяву голови НБУ Смолія учора про жорстку монетарну політику ,та життя в борг неприпустимо ,але жодного слова про курс гривні. Десь нас хочуть надурити.В минулому році стабільний курс почався пізніше, приблизно з 1 червня по кінець серпня ,тобто 3 місяці "стабилизец".В цьому році курс гривні стабілізувався 1 квітня, додати 3 місяці і виходить ,що в липні може розпочатися рух доляра вгору.Але ж керманичи прораховують який курс коли тримати ,щоб наповнювати бюджет ,та зменшувати імпорт і не шкодити економіці .Це моя думка нікому нічого не нав"язую,бо кожен міркує сам.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 15:26

импорт-экспорт

  Vitl написав:Василь-Рівне

Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.

Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительно :!: Ахренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам. :mrgreen:


Ага, импорт-экспорт.
То есть, с одной стороны мы стали резко много экспортировать. Хотя, если отнять торговлю, то ВВП и наполнение бюджета нам дают отрасли по с\х металл химия. А как то, что министр финансов при хлопанью дверью обеспокоился, что тенденция не выполнения наполнения бюджета 1-го квартала может и на второй перетечь. А там пойдёт зерно и масло?
И, это, у нас нет инфляции? 2 и 15 должна проявится разница.

С другой стороны импорт. Стали меньше импортировать. Авто с\х строй техника, бензин-соляр, аптека, одежда-ткани и блестящие упаковки в супермаркетах -импорт или их составляющая. Тут вроде сходится. Про мясо, доллар прыгнул в три раза, а мясо еле 50% вытянуло. Овощи и фрукты наши и того не показывают, особенно ранние в этом году. Не хочет народ по другим ценам покупать, или не может. Но это уже другое направление, и мысли про то печальны.

А с третьей стороны. Может кто поделится статистикой, с начала года. Куда сейчас ОГВЗ перетекают, и соотношение гривневых и валютных вкладов как менялось.
Воскресные мысли, соседка с огорода выгнала, сказала низя, воскресение, надо водку водкать и еду в закуску переквалифицировать.
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