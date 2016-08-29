На фінансовому форумі є тільки один варіант - цікавитись як заробляти і примножувати грошенята.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:09
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:52
Re: Валютный рынок в контексте
Дядечко Аугусто і Ко.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:04
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:25
Так жестко не надо, но пока человек 500 не сядет, вряд ли что-то изменится. Чтобы генетическая память образовалась и рефлексы, что можно круто сесть.
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:34
Re: Валютный рынок в контексте
ЧР Киів на цей час трохи вниз 01/05.
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:20
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый День .
Запорожье окна 26-26.10
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:45
Re: Валютный рынок в контексте
Панове в мене є таке передчуття ,що стабільності гривні залишились лічені 4 тижні ,бо на липень багато збігається факторів,які ми проговорювали раніше .Ще до цього добавити заяву прем"єра про перезавантаження економіки ,преформатування Мінфіну,також заяву голови НБУ Смолія учора про жорстку монетарну політику ,та життя в борг неприпустимо ,але жодного слова про курс гривні. Десь нас хочуть надурити.В минулому році стабільний курс почався пізніше, приблизно з 1 червня по кінець серпня ,тобто 3 місяці "стабилизец".В цьому році курс гривні стабілізувався 1 квітня, додати 3 місяці і виходить ,що в липні може розпочатися рух доляра вгору.Але ж керманичи прораховують який курс коли тримати ,щоб наповнювати бюджет ,та зменшувати імпорт і не шкодити економіці .Це моя думка нікому нічого не нав"язую,бо кожен міркує сам.
Додано: Нед 10 чер, 2018 15:26
импорт-экспорт
Ага, импорт-экспорт.
То есть, с одной стороны мы стали резко много экспортировать. Хотя, если отнять торговлю, то ВВП и наполнение бюджета нам дают отрасли по с\х металл химия. А как то, что министр финансов при хлопанью дверью обеспокоился, что тенденция не выполнения наполнения бюджета 1-го квартала может и на второй перетечь. А там пойдёт зерно и масло?
И, это, у нас нет инфляции? 2 и 15 должна проявится разница.
С другой стороны импорт. Стали меньше импортировать. Авто с\х строй техника, бензин-соляр, аптека, одежда-ткани и блестящие упаковки в супермаркетах -импорт или их составляющая. Тут вроде сходится. Про мясо, доллар прыгнул в три раза, а мясо еле 50% вытянуло. Овощи и фрукты наши и того не показывают, особенно ранние в этом году. Не хочет народ по другим ценам покупать, или не может. Но это уже другое направление, и мысли про то печальны.
А с третьей стороны. Может кто поделится статистикой, с начала года. Куда сейчас ОГВЗ перетекают, и соотношение гривневых и валютных вкладов как менялось.
Воскресные мысли, соседка с огорода выгнала, сказала низя, воскресение, надо водку водкать и еду в закуску переквалифицировать.
Додано: Нед 10 чер, 2018 15:51
Re: Валютный рынок в контексте
А коли це мене записали у злісного ворога, що все моє стирають?
Відповідь будівельнику, це якраз контекст гілки!
Сьогодні ж вихідний, чого пости труть? Бачать в моєму дописі заклики до перевороту?))
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:25
Re: Валютный рынок в контексте
budivelnik написав:
те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн)
І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління
********
За рік відкласти 10 000 доларів?
Серйозно?
Знову приведете приклад таксиста?
Чи може звичайний роботяга у Вас на будові, може відкласти якихось нікчемних 10 000 доларів за рік?
Додано: Нед 10 чер, 2018 16:15
Re: Валютный рынок в контексте
наверно, все же имелось ввиду за год собрать средний вклад - т.е. 5-10к грн
и в рамках поколения - жилье
=
по факту
мои родственники. всего 9 человек, 3 квартиры в многоэтажках и 1 частный дом, 9 комнат с сумме, собрано за 25-30 лет, в разных местах покупалось по разному, условно с интервалом 5 лет 1 жилье
если просуммировать стоимость, примерно 12к уе на человека
т.е. вполне средняя семья
и таких реально большинство
и это пройдет
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