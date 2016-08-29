Додано: Нед 10 чер, 2018 15:26

Vitl написав: Василь-Рівне



Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.



Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительно Ахренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам. Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджет, ми в це втручатися не можемо. Ми лише слідкуємо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу та населенню приймати довгострокові рішення. Оце і є найбільша об`єктивність.Когда выступает кто то из оф лиц, то хочется плюнуть ему в морду.Те, кто копипастит эту блевотину, должны хоть что то анализировать в этих ехидных словах.Имеем - утвердили курс 29,3 получили 26,1 т о бизнес и население без проблем может принимать долгосрочные решения - ахренительноАхренительные решения, ещё и долгосрочные.Простым языком это называется говорить на чёрное белое и глазом не моргнуть.Все нынешние посадовцы просто брехливые свиньи.Копипастить их не вдаваясь в смысловую нагрузку могут лишь недалёкие граждане.Особенно на кол садить министров не помешало бы, которые так уверенно выступали - цены, нет, цены не вырастут, мы поднимаем соцстандарты при тех же ценах, люди смогут больше, люди смогут лучше...такого обмана в Украине ещё не было.Одних воров сменили другие.Тошно читать хвальбу этим ворам.

Ага, импорт-экспорт.То есть, с одной стороны мы стали резко много экспортировать. Хотя, если отнять торговлю, то ВВП и наполнение бюджета нам дают отрасли по с\х металл химия. А как то, что министр финансов при хлопанью дверью обеспокоился, что тенденция не выполнения наполнения бюджета 1-го квартала может и на второй перетечь. А там пойдёт зерно и масло?И, это, у нас нет инфляции? 2 и 15 должна проявится разница.С другой стороны импорт. Стали меньше импортировать. Авто с\х строй техника, бензин-соляр, аптека, одежда-ткани и блестящие упаковки в супермаркетах -импорт или их составляющая. Тут вроде сходится. Про мясо, доллар прыгнул в три раза, а мясо еле 50% вытянуло. Овощи и фрукты наши и того не показывают, особенно ранние в этом году. Не хочет народ по другим ценам покупать, или не может. Но это уже другое направление, и мысли про то печальны.А с третьей стороны. Может кто поделится статистикой, с начала года. Куда сейчас ОГВЗ перетекают, и соотношение гривневых и валютных вкладов как менялось.Воскресные мысли, соседка с огорода выгнала, сказала низя, воскресение, надо водку водкать и еду в закуску переквалифицировать.