— Часть сегодня перекрывается доходами украинцев, работающих за рубежом. За прошлый год объем денежных переводов в Украину от наших трудовых мигрантов превысил 9 млрд долл., и мы ожидаем, что в 2018 году сумма будет не меньше. Только за январь—апрель этого года они составляли 3,4 млрд долл., тогда как дефицит торговли товарами и услугами — 2,1 млрд долл.
чик написав:как сейчас у них обстоят дела, смогли бы они насобирать 12к уе на человека ? о ваших делах не спрашиваю, это вы вроде чёрную икру и т.п. деликатесы на кило покупаете
как ни странно - да Сестра - доктор психологии, преподает, доцент Ее дочь - кандидат экономики, преподает Зять - старший машинист, руководитель (ездящий когда надо) Его жена - моя двоюродная сестра - работает на 3 работах, бухгалтер = Я не ем икру, не люблю Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях Ну и в последнее время подсел на стейки говяжие с выдержкой более 28 дней А так - да, на питание уходит больше половины дохода
Востаннє редагувалось ЧИА в Нед 10 чер, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
ЧИА написав:Я не ем икру, не люблю Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях
значит с кем то попутал, но тоже со вкусом честно говоря не в курсе какие зарплаты сейчас у доцентов, кандидатов, а на 3х работах - это ж на износ, ну "капитализм" в стране... то им стало легче жить и зарабатывать в последние годы благодаря опыту, знаниям, и зарплатам ?