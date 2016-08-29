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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5109511051115112

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:25

Зі слів голови нбу Вся надія на заробітчан

— Но по торговле мы постоянно в минусе.

— Часть сегодня перекрывается доходами украинцев, работающих за рубежом. За прошлый год объем денежных переводов в Украину от наших трудовых мигрантов превысил 9 млрд долл., и мы ожидаем, что в 2018 году сумма будет не меньше. Только за январь—апрель этого года они составляли 3,4 млрд долл., тогда как дефицит торговли товарами и услугами — 2,1 млрд долл.


https://zn.ua/macrolevel/yakov-smoliy-m ... 6216_.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:как сейчас у них обстоят дела, смогли бы они насобирать 12к уе на человека ?
о ваших делах не спрашиваю, это вы вроде чёрную икру и т.п. деликатесы на кило покупаете

как ни странно - да
Сестра - доктор психологии, преподает, доцент
Ее дочь - кандидат экономики, преподает
Зять - старший машинист, руководитель (ездящий когда надо)
Его жена - моя двоюродная сестра - работает на 3 работах, бухгалтер
=
Я не ем икру, не люблю
Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях
Ну и в последнее время подсел на стейки говяжие с выдержкой более 28 дней
А так - да, на питание уходит больше половины дохода
Востаннє редагувалось ЧИА в Нед 10 чер, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:12

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Я не ем икру, не люблю
Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях

значит с кем то попутал, но тоже со вкусом :wink: честно говоря не в курсе какие зарплаты сейчас у доцентов, кандидатов, а на 3х работах - это ж на износ, ну "капитализм" в стране... то им стало легче жить и зарабатывать в последние годы благодаря опыту, знаниям, и зарплатам ?
а шо делать?
чик
 
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