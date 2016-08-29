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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5110511151125113>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:25

Зі слів голови нбу Вся надія на заробітчан

— Но по торговле мы постоянно в минусе.

— Часть сегодня перекрывается доходами украинцев, работающих за рубежом. За прошлый год объем денежных переводов в Украину от наших трудовых мигрантов превысил 9 млрд долл., и мы ожидаем, что в 2018 году сумма будет не меньше. Только за январь—апрель этого года они составляли 3,4 млрд долл., тогда как дефицит торговли товарами и услугами — 2,1 млрд долл.


https://zn.ua/macrolevel/yakov-smoliy-m ... 6216_.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:как сейчас у них обстоят дела, смогли бы они насобирать 12к уе на человека ?
о ваших делах не спрашиваю, это вы вроде чёрную икру и т.п. деликатесы на кило покупаете

как ни странно - да
Сестра - доктор психологии, преподает, доцент
Ее дочь - кандидат экономики, преподает
Зять - старший машинист, руководитель (ездящий когда надо)
Его жена - моя двоюродная сестра - работает на 3 работах, бухгалтер
=
Я не ем икру, не люблю
Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях
Ну и в последнее время подсел на стейки говяжие с выдержкой более 28 дней
А так - да, на питание уходит больше половины дохода
Востаннє редагувалось ЧИА в Нед 10 чер, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:12

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Я не ем икру, не люблю
Я больше по пиву с раками и креветками и по рому из карибов с соками в коктейлях

значит с кем то попутал, но тоже со вкусом :wink: честно говоря не в курсе какие зарплаты сейчас у доцентов, кандидатов, а на 3х работах - это ж на износ, ну "капитализм" в стране... то им стало легче жить и зарабатывать в последние годы благодаря опыту, знаниям, и зарплатам ?
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:15

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:ну "капитализм" в стране...

а какая разница?
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml
Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне
Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи.
Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:29

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Starikan написав:Vitl
Что-то у вас с нервной системой, вам вредно заходить на эту ветку, с единомышленниками спокойнее 8)
Доброго ранку. Так ,в СВН тиша ,Орест крихту не кидає ,от і нишпорять .

Оо, наконец то нашлось для них определение "нышпоркы " :mrgreen:


Как раз нужно...чтобы напоминать, что кто то уже взял привычку указывать другим что делать, может услышать тогда куда пойти.Ну и лишний раз нышпоркам напомнить, что есть масса благоразумных людей, которые мыслят не так как они.А то некая группка националистов с придворными клерками тут всем пытаются рассказать как всё хорошо и друг друга нахваливают в пустышку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:32

ЧИА
ну то другая "степь", я спрашивал о простом, вам "жить стало лучше, жить стало веселее" ? вот Ukrainian - Хохляндія, считает шо раньше было лучше, зебра-патриот ненавидящий рашистов, тоже (правда при этом не хочет платить налоги, квартплату и т.п. в казну украины) какой то сюрчик получается...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:36

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:ну то другая "степь", я спрашивал о простом, вам "жить стало лучше, жить стало веселее" ?

да ничего не меняется, по крайней мере для обычных работяг
как в 1986-1993 работал на 2-3 работах, и получал 2-4 зп обычного инжененра
так и при Кучме, Ющенко, Януковиче и Порошенко - все то же, разве что лично у меня самый высокий доход за все время был в 2м сроке Кучмы
) поймал себя за тем, что пропустил Кравчука - унылое для работяг время, но рай для воров, прихватизаторов, распильщиков. в общем, лучше не вспоминать
так и сейчас - если ты работяга и пашешь - то живешь нормально
=
комерцией не увлекался, как там - не знаю
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:54

  ЧИА написав:рай для воров, прихватизаторов, распильщиков

он был и есть всегда, в него просто труднее стало попасть - прогресс есть, но не благодаря власти, а из за "конкуренции" на всех уровнях и новым смотрящим...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:05

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:был и есть всегда

Вы не поняли посыла - просто при Крафчуке работягам было реально уныло
отсутствие работы (нормально оплачиваемой) и общий упадок в экономике
Если в цифрах - тогда мой доход был на уровне 35 уе, что было выше дохода моего окружения в 2-3 раза
Т.е. более низкого дохода не было до (при совке) и после (ни при ком)
Востаннє редагувалось ЧИА в Нед 10 чер, 2018 18:12, всього редагувалось 2 разів.
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:08

  Перес де Куэльяр написав:
  Егор написав:Уважаемая администрация, почему мои посты с уважительной поддержкой Президента Петра Алексеевича Порошенко воспринимаются вами, как провокация и издевательство и удалятся, а я за благодарность Президенту получаю бан? Вы считаете, что уже никто не может искренне поддерживать Президента, быть ему благодарным и уважать его?

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!

*Відправлено з Чату


Вот и я говорю, что Порошенко давно хотел начать бороться с коррупцией, но ему не давали. Талантливый человек, два раза министр, один раз - секретарь СНБО, трижды депутат, удачливый бизнесмен, миллиардер, который по оценкам входит в пятерку самых богатых людей Украины, человек, который стоял у истоков Партии регионов - по-настоящему "свой" человек. Вы всё правильно написали.
Егор
 
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