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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5110511151125113

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Егор написав:Вы всё правильно написали

Вы цитируете который раз - и без новой инфы - пейсателя, который у меня в ЧС
Причем достали повторять один и тот же текст в 4й раз
Теперь Вы тоже в ЧС
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:17

  ЧИА написав:
  чик написав:был и есть всегда

Вы не поняли посыла - просто при Крафчуке работягам было реально уныло
отсутствие работы (нормально оплачиваемой) и общий упадок в экономике
Если в цифрах - тогда мой доход был на уровне 35 уе, что было выше дохода моего окружения в 2-3 раза
Т.е. более низкого дожода не было до (при совке) и после (ни при ком)

посыл понял, просто не вижу вины кравчука - время было такое. в 25лет скрытно возил тех спирт в польшу, там было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

  чик написав:у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...

поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера
и это пройдет
ЧИА
 
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