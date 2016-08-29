Вы цитируете который раз - и без новой инфы - пейсателя, который у меня в ЧС
Причем достали повторять один и тот же текст в 4й раз
Теперь Вы тоже в ЧС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:14
Re: Валютный рынок в контексте
Вы цитируете который раз - и без новой инфы - пейсателя, который у меня в ЧС
Причем достали повторять один и тот же текст в 4й раз
Теперь Вы тоже в ЧС
и это пройдет
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:17
посыл понял, просто не вижу вины кравчука - время было такое. в 25лет скрытно возил тех спирт в польшу, там было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
а шо делать?
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:22
Re: Валютный рынок в контексте
поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера
и это пройдет
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