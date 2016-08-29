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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 18:17
ЧИА написав: чик написав:
был и есть всегда
Вы не поняли посыла - просто при Крафчуке работягам было реально уныло
отсутствие работы (нормально оплачиваемой) и общий упадок в экономике
Если в цифрах - тогда мой доход был на уровне 35 уе, что было выше дохода моего окружения в 2-3 раза
Т.е. более низкого дожода не было до (при совке) и после (ни при ком)
посыл понял, просто не вижу вины кравчука - время было такое. в 25лет скрытно возил тех спирт в польшу, там было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 10 чер, 2018 18:22
чик написав:
у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 10 чер, 2018 18:53
ЧИА
уже толком не помню, шо было при постсовке, а шо при кравуке-кучме. за пару ящиков шампанского купленного на все сбережения от союза нас в гастрике чуть не линчевали
тогда его бутылками выдавали только на свадьбы, какая ещё нужна была шоковая терапия ?
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 10 чер, 2018 18:57
Товаришi може досить флудом займатись .*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:03
чик
Смешались в кучу и Кравчук, и Кучма. а за шампанское - так дело было явно в 1991 году и ещё при Союзе.
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pesikot
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:09
как думаете, куда пойдет пара €/$ завтра? Или цен € за гривну?*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:14
ЧИА написав: чик написав:
у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера
Характера? Не смешите? Это воры и даже агенты соседней страны, их характер ставил им совсем другую задачу - ограбить нас до нитки и всучить нам пустые бумажки ваучеры вместо доли каждого в том, что он строил при совке, и пустые сберкнижки вместо отложенных вкладов, с чем они и справились. Как и с запуском гнойника в Крым (а то начнут стрелять и будет хоха). И сейчас их последователи, которых мы не можем оторвать от корыта, продолжают ту же политику. Других при власти у нас еще не было, их даже к выборам никто не допустит!
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
Тризуб написав:
А коли це мене записали у злісного ворога, що все моє стирають?
Відповідь будівельнику, це якраз контекст гілки!
Сьогодні ж вихідний, чого пости труть? Бачать в моєму дописі заклики до перевороту?))
Тризуб написав: budivelnik написав:Чого дурний- бо бідний
Чого бідний-бо дурний...
Цій приказці сотні років ,і сотні років бідні/дурні шукають причину своїх проблем в комусь...
Але сьогоднішня Україна - це країна неймовірних можливостей ( чимось нагадує США в період становлення), адже в якій країні за одне покоління можна прорватись (сильно не напружуючись) у 0,02-0,2% найбагатших
Для тих в кого є клепка і аналітичні здібності - спробуйте проаналізувати останні данні НБУ
Кількість__розмір вкладу___середній в групі
89770_____від 500 000________1 802 000
268500____200 000-500 000______279 000
476000____100 000-200 000______145 000
23400000__10 - 100 000_________4 000
16000000_____до 10 грн____________2 грн
Здавалось би дике розшарування... А насправді?
Вставте в цю табличку данні про те що в 90% населення України євласне житло на сумму приблизно від 100 000 грн ( 20 м2 х від 5000 грн)
І Ви побачите що депо+вартість житла рівняє 99% українців ( і тільки 1% вириваються вперед ) та й то цей розрив становить 10 000-100 000 доларів - заробити і відкласти нижню межу можна за рік . верхню за 10 - тобто на протязі одного покоління
То що кому заважає? Може варто переставати лити крокодилячі сльози по тому що від народження не потрапив у 1% найбагатших і засучивши рукава на протязі одного покоління переводити свою сімю в 1% найбагатших?
********
За рік відкласти 10 000 доларів?
Серйозно?
Знову приведете приклад таксиста?
Чи може звичайний роботяга у Вас на будові, може відкласти якихось нікчемних 10 000 доларів за рік?
Деколи треба хоч на хвильку мозок вмикати
1 Якщо відкладете на протязі року - маєте шанс потрапити за рік у 0,5 млн найбагатших
2 Якщо відкладете по 10 000 на протязі 10 років - маєте шанс потрапити у 0,09 млн найбагатших...
3 Перестаньте свої фантазії до моїх слів приплітати
Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
pesikot написав:чик
Смешались в кучу и Кравчук, и Кучма. а за шампанское - так дело было явно в 1991 году и ещё при Союзе.
Главную ошибку совершили в 91-м году. Могли бы не видеть ни первой, ни второй морды.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:19
budivelnik написав:
Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів
значит, я правильно понял
+
вполне адекватно
и это пройдет
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