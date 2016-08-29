а какая разница? https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи. Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
чик написав:у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...
поставил + но - про вину Кравчука - не согласен по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню Но! Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма Увы, не хватило характера
Поляки комментируют свой прорыв четко и ясно: "В Польше приватизацию провели честно и открыто, а в Украине приватизация вылилась в дармовой грабеж государства между своими, то есть приближенными к власти.
а какая разница? https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи. Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Флуктуації присутні всюди. Тому чим повільніші-тим менш непомітні Таким чином - найманий працівник не в стані перейти з найманих відразу у власники крупного бізнесу, але ланцюжок найманий-високоефективний найманий (перше покоління)-топ менеджер - власник малого бізнесу(друге покоління)-власник середнього-власник крупного бізнесу(третє покоління) --- має право на життя. тим більше що вага бізнесів різко може змінитись навіть на протязі одного покоління ( наприклад за 300 років ( сільськогосподарський-торговий - промисловий-енергетичний-інтелектуальний)
Світовий банк описав сценарій рецесії. https://news.finance.ua/ru/news/-/42769 ... -retsessii Ключове там - варіанти,коли все покотиться,як доміно. Перше - торгові війни.А зараз Трамп розпочав такі. Друге - дефолт в одній з великих країн,що розвиваються.Нагадаю,що на грані дефолту ходять Туреччина,Аргентина і Україна.
Востаннє редагувалось tea в Нед 10 чер, 2018 20:46, всього редагувалось 2 разів.
Дядюшка Скрудж написав:Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Не всегда и не везде Наглядный пример - Илон Маск
Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.