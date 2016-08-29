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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5112511351145115>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:33

https://forum.finance.ua/posting.php?mode=quote&f=4&p=438377

  ЧИА написав:
  чик написав:ну "капитализм" в стране...

а какая разница?
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml
Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне
Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи.
Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.

Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:41

https://forum.finance.ua/posting.php?mode=quote&f=4&p=438381

  ЧИА написав:
  чик написав:у них было ещё хуже, считали нас счастливчиками и если бы не помощь запада неизвестно чем бы у них всё закончилось...

поставил +
но - про вину Кравчука - не согласен
по поводу - время такое было - про 3 яйца на семью в Польше в неделю (иначе доход не позволял) - помню
Но!
Кравчук должен был начать шоковую терапию, а не Кучма
Увы, не хватило характера

Поляки комментируют свой прорыв четко и ясно: "В Польше приватизацию провели честно и открыто, а в Украине приватизация вылилась в дармовой грабеж государства между своими, то есть приближенными к власти.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Дядюшка Скрудж написав:Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.

Не всегда и не везде
Наглядный пример - Илон Маск
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:14

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЧИА написав:
  чик написав:ну "капитализм" в стране...
а какая разница?
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml
Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне
Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи.
Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Флуктуації присутні всюди.
Тому чим повільніші-тим менш непомітні
Таким чином - найманий працівник не в стані перейти з найманих відразу у власники крупного бізнесу, але ланцюжок
найманий-високоефективний найманий (перше покоління)-топ менеджер - власник малого бізнесу(друге покоління)-власник середнього-власник крупного бізнесу(третє покоління) --- має право на життя. тим більше що вага бізнесів різко може змінитись навіть на протязі одного покоління ( наприклад за 300 років ( сільськогосподарський-торговий - промисловий-енергетичний-інтелектуальний)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:30

  Ukrainian написав:Зі слів голови нбу Вся надія на заробітчан


Так.Чим більше українців виїде на роботу,тим більше валюти вони перешлють.Кожен рік обсяги переводів б"ють рекорди.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:42

Світовий банк описав сценарій рецесії.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42769 ... -retsessii
Ключове там - варіанти,коли все покотиться,як доміно.
Перше - торгові війни.А зараз Трамп розпочав такі.
Друге - дефолт в одній з великих країн,що розвиваються.Нагадаю,що на грані дефолту ходять Туреччина,Аргентина і Україна.
Востаннє редагувалось tea в Нед 10 чер, 2018 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:43

  ЧИА написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.

Не всегда и не везде
Наглядный пример - Илон Маск

Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:57

Позитивні новини з фронту.
Повзучий наступ ЗСУ продовжується.
https://twitter.com/natohawks/status/10 ... 2040314880
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:03

В Донецьку бензин по 100 руб (45 грн).
Отакий він - руський мір.
https://twitter.com/den_kazansky/status ... 8095924224
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:04

Дядюшка Скрудж Доброго вечора Скрудж. Знайомі,якісь Ваші вислови ,та й "учетка" створена недавно.Перепрошую ,а Ви плюсів наставили сєпару ,мабуть підтримуєте його думки ?
Перес де Куэльяр
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