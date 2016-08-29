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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:09
Дядюшка Скрудж написав:
Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.
Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет?
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:14
ешо одно познавательное кино "Секретное досье"
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 10 чер, 2018 22:03
ЧИА написав: budivelnik написав:
Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів
значит, я правильно понял
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вполне адекватно
За 25р. - 10 000$
Це, навіть, на пів квартири не вийде
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