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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5112511351145115

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Дядюшка Скрудж написав:Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.

Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:14

ешо одно познавательное кино "Секретное досье"
а шо делать?
чик
 
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  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів

значит, я правильно понял
+
вполне адекватно

За 25р. - 10 000$
Це, навіть, на пів квартири не вийде :D
Tekken
 
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