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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5112511351145115

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Дядюшка Скрудж написав:Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.

Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:14

ешо одно познавательное кино "Секретное досье"
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:03

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів

значит, я правильно понял
+
вполне адекватно

За 25р. - 10 000$
Це, навіть, на пів квартири не вийде :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:02

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЧИА написав:
  чик написав:ну "капитализм" в стране...

а какая разница?
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml
Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне
Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи.
Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.

Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Слухайте уважно , якщо Ви будете тягнути це лайно «Эпоха Владимира Путина. К вопросу об исторической миссии второго» ...на украiнський форум Вас заблокують .
Перес де Куэльяр
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