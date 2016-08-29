Дядюшка Скрудж написав:Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.
Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет?
budivelnik написав:Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів
значит, я правильно понял + вполне адекватно
За 25р. - 10 000$ Це, навіть, на пів квартири не вийде
а какая разница? https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи. Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
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