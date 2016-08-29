budivelnik написав:Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів
значит, я правильно понял + вполне адекватно
За 25р. - 10 000$ Це, навіть, на пів квартири не вийде
а какая разница? https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи. Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.
Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Це недоречно з Вашого боку робити дописи з таких джерел , якщо Ви будете тягнути це лайно з «Эпоха Владимира Путина. К вопросу об исторической миссии второго» ...на украiнський форум ,то Вам тут не мiсце I Вас я вважаю заблокують .
ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.