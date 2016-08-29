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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5113511451155116>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:26

  Сибарит написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Возьмем 10 миллионов наемных работников, из них только один пробился в крупный бизнес, благодаря пристрастию к чтению и аналитическому интеллекту. То есть величина настолько ничтожна и исчезающе мала, что ее можно во внимание не брать. Остальные с таким же набором качеств пробиться не смогли, не хватило везения. То есть случай с Илоном Максом является уникальным, а не стандартным.

Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет? :)

Это одна из причин незыблемости каст.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:28

  Перес де Куэльяр написав:Дядюшка Скрудж Доброго вечора Скрудж. Знайомі,якісь Ваші вислови ,та й "учетка" створена недавно.Перепрошую ,а Ви плюсів наставили сєпару ,мабуть підтримуєте його думки ?

Я отвечал Вам, но модератор не пропускает мои посты к Вам, поэтому общаться с Вами у меня возможности нет.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:03

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Я писав про одне покоління(25 років праці) , тому на протязі одного покоління відкладаючи по 30 доларів в місяць , що мої будівельники , що мої продавці в стані заощадити 10 000 доларів

значит, я правильно понял
+
вполне адекватно

За 25р. - 10 000$
Це, навіть, на пів квартири не вийде :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:02

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЧИА написав:
  чик написав:ну "капитализм" в стране...

а какая разница?
https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/ ... 1681.shtml
Из понравившегося - в бедных семьях дети рано узнают, что взрослые могут и не суметь сдержать свои обещания. А потому следует брать, что можешь, здесь и сейчас. В богатых же семьях дети уверены в завтрашнем дне
Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы — это прямые потомки богачей эпохи Медичи.
Список членов Шведской академии еще откровеннее — там поколение за поколением фигурируют одни и те же фамилии, составляющие добрую половину ее членов. И это не ученые и писатели, а политики с родословными, уходящими куда-то в викингскую даль.

Любое общество является кастовым (или классовым по Ленину), наиболее ярко это выражено в Индии. Только при больших общественных сломах 1917 год, 1991 год возможны перетряски и появление новых членов в касте избранных и свержение старых "избранных", но все это сопровождается насилием. В состоянии покоя касты незыблемы. Наемный работник не имеет шансов перейти в касту крупного бизнеса.
Це недоречно з Вашого боку робити дописи з таких джерел , якщо Ви будете тягнути це лайно з «Эпоха Владимира Путина. К вопросу об исторической миссии второго» ...на украiнський форум ,то Вам тут не мiсце I Вас я вважаю заблокують .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 04:28

ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:44

Читал , что заробитчане в 2018 г завалили Украину баксами. Поэтому курс может быть 25.
Но ведь НБУ будет выкупать валюту на межбанке и таким образом курс не упадет до 25.
Сейчас выгодно $ покупать? Что думает кто - как.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:48

  Yuri_61 написав:Читал , что заробитчане в 2018 г завалили Украину баксами. Поэтому курс может быть 25.
Но ведь НБУ будет выкупать валюту на межбанке и таким образом курс не упадет до 25.
Сейчас выгодно $ покупать? Что думает кто - как.


Курс может быть и 20. Но после очередной деноминации.
Если не собираетесь ловить 10-20(от силы) копеек, то покупайте. В ноябре-декабре однозначно будет курс выше.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:52

  Грйс-мэн написав:Starikan, а вы случайно не являетесь представителем "системы", пусть по моей "классификации"?
Возможно суддейско-прокурорской касты, и т.п.?
Уж как-то вы явно вы защищаете "систему". Вхождение в неё может прояснить мотивацию вашей позиции
Если не хотите - можете не отвечать

Завсегдатаи форума знают, кто я, а отчитываться перед вами не намерен.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:07

Запорожье повы 26,05-26,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:12

Вслед за Соросом и нобелевским лауреатом Кругманом Всемирный банк говорит, что мир — на пороге очень большого финансового кризиса. Будет хуже, чем2008-м. И то, что делает Дональд Трамп, — одна из причин. Грядет «великая депрессия».
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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