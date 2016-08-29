Додано: Пон 11 чер, 2018 08:12

Yuri_61 написав: Читал , что заробитчане в 2018 г завалили Украину баксами. Поэтому курс может быть 25.

Но ведь НБУ будет выкупать валюту на межбанке и таким образом курс не упадет до 25.

Сейчас выгодно $ покупать? Что думает кто - как. Читал , что заробитчане в 2018 г завалили Украину баксами. Поэтому курс может быть 25.Но ведь НБУ будет выкупать валюту на межбанке и таким образом курс не упадет до 25.Сейчас выгодно $ покупать? Что думает кто - как.

Лично я распланировал свои гривневые депо таким образом, чтобы 10% гривен в июне вложить в доллар, 20% гривен вложить в доллар в июле, а 70% вложить в августе. Основную массу полугодового гривневого депо я вложил в середине января, а начинал потихоньку с декабря. В июле часть гривневого депо продлю на месяц до августа. Доллары потом тоже на депо. Зимой я действовал быстро и решительно по той причине, что проценты по депо это единственный источник моего существования. Летом Нацбанк будет выкупать доллар по чуть- чуть почти каждый день и здесь нужно копировать поведение Нацбанка. Если Нацбанк покупает, Вы тоже покупаете, если Нацбанк продает, Вы тоже продаете, но действуете сообразно своим возможностям. Этим летом ниже 25.80 грн. за доллар не вижу, по- этому слишком тянуть с покупкой доллара смысла не вижу, самое дно Вы все равно не поймаете на все деньги. Трейдеры говорят: не пытайтесь вскочить в последний вагон, то-есть не пытайтесь поймать самый низ или самый верх, действовать начинайте заранее, потом можете просто не успеть.