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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5113511451155116

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:12

  Yuri_61 написав:Читал , что заробитчане в 2018 г завалили Украину баксами. Поэтому курс может быть 25.
Но ведь НБУ будет выкупать валюту на межбанке и таким образом курс не упадет до 25.
Сейчас выгодно $ покупать? Что думает кто - как.

Лично я распланировал свои гривневые депо таким образом, чтобы 10% гривен в июне вложить в доллар, 20% гривен вложить в доллар в июле, а 70% вложить в августе. Основную массу полугодового гривневого депо я вложил в середине января, а начинал потихоньку с декабря. В июле часть гривневого депо продлю на месяц до августа. Доллары потом тоже на депо. Зимой я действовал быстро и решительно по той причине, что проценты по депо это единственный источник моего существования. Летом Нацбанк будет выкупать доллар по чуть- чуть почти каждый день и здесь нужно копировать поведение Нацбанка. Если Нацбанк покупает, Вы тоже покупаете, если Нацбанк продает, Вы тоже продаете, но действуете сообразно своим возможностям. Этим летом ниже 25.80 грн. за доллар не вижу, по- этому слишком тянуть с покупкой доллара смысла не вижу, самое дно Вы все равно не поймаете на все деньги. Трейдеры говорят: не пытайтесь вскочить в последний вагон, то-есть не пытайтесь поймать самый низ или самый верх, действовать начинайте заранее, потом можете просто не успеть.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу «зеленого ралли».

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 08 июня по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 июня по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1776, повысившись до $1,1812 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1809 на открытии торгов в Европе.

Дата: 11 июня 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:08

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.04 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,09/26,11 UAH/USD. «Утро началось снижением, покупатели затаились», - заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:38

Привет из Днепра-3

Отсутствие покупателей безналичного доллара уронило его цену по состоянию на 10.33 к отметке 26,08/26,10 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок.

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