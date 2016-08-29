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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5114511551165117>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 784
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
489
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу «зеленого ралли».

Смена тренда доллара под сомнением, поскольку Нацбанк в пятницу, 08 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов это еще не учла.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 08 июня по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 июня по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1776, повысившись до $1,1812 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1809 на открытии торгов в Европе.

Дата: 11 июня 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 30,75/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:08

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.04 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,09/26,11 UAH/USD. «Утро началось снижением, покупатели затаились», - заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:38

Привет из Днепра-3

Отсутствие покупателей безналичного доллара уронило его цену по состоянию на 10.33 к отметке 26,08/26,10 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок.

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:56

Привет из Днепра-4

Около 10.43 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).

На открытии торгов 11 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).

На старте торгов 11 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 11 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-02/26,04-07 UAH/USD
EUR 30,75/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 11 июня 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях оптового (до $30,0 тыс.) клиентского «приноса».

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:57

НБУ может вернуть жесткие валютные ограничения - Смолий

В случае срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) Национальный банк Украины (НБУ) может вернуть жесткие валютные ограничения. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.

Регулятор вводил жесткие ограничения на валютном рынке в 2014-2015 гг., а с 2016 года он постепенно снимает их.


НБУ и всё правительство дергают лепестки ромашки - дадут,не дадут, дадут, не дадут...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:07

edvardd
Хмельницний обменки 26-26.15
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:18

Привет из Днепра-8

По состоянию на 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке не изменились, оставшись на цифре 26,08/26,10 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков не изменило ситуацию.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. Киів ЧР трохи вниз 00/04.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:31

  Shram написав:
НБУ и всё правительство дергают лепестки ромашки - дадут,не дадут, дадут, не дадут...


Это тот НБУ,который даже последним ватанам говорит,что такого обвала,как забацала Лерочка не дождётесь при любых раскладах,даже взяв Одессу и Мариуполь,решительности полно,курс будет прогнозируемым и стабильным,сопли распускать не намерены,действовать будут жёстко и точно,а домыслы шариковых их не волнуют :wink: :mrgreen:

Ракетчики,придумайте что-то более человеческое,сколько можно полуклеточными объявлениями стены на остановках заклеивать?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:48

  Сибарит написав:Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет? :)


Человечество на подходе к новому рубежу - роботы с искусственным интеллектом.
Будут пахать за нас работы.
А бизнес будет хобби и способом самоутверждения человека в обществе, индивидуальной потребностью, лишенной жажды обогащения. У всех все будет, т.е. богатыми будут все. Каждому по потребностям. Стимулом развития и прогресса человека останутся только секс и тщеславие, а не деньги и материальное.
8) 8) 8)
Libo
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