В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу «зеленого ралли».
Смена тренда доллара под сомнением, поскольку Нацбанк в пятницу, 08 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов это еще не учла.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 08 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 июня по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1776, повысившись до $1,1812 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1809 на открытии торгов в Европе.
Меж тем, довольно рано, в 10.04 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали снижение: 26,09/26,11 UAH/USD. «Утро началось снижением, покупатели затаились», - заметил наш консультант.
Около 10.43 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).
На открытии торгов 11 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,75/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, офера упали на 40 пунктов).
На старте торгов 11 июня в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
НБУ может вернуть жесткие валютные ограничения - Смолий
В случае срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) Национальный банк Украины (НБУ) может вернуть жесткие валютные ограничения. Об этом председатель НБУ Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.
Регулятор вводил жесткие ограничения на валютном рынке в 2014-2015 гг., а с 2016 года он постепенно снимает их.
НБУ и всё правительство дергают лепестки ромашки - дадут,не дадут, дадут, не дадут...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: НБУ и всё правительство дергают лепестки ромашки - дадут,не дадут, дадут, не дадут...
Это тот НБУ,который даже последним ватанам говорит,что такого обвала,как забацала Лерочка не дождётесь при любых раскладах,даже взяв Одессу и Мариуполь,решительности полно,курс будет прогнозируемым и стабильным,сопли распускать не намерены,действовать будут жёстко и точно,а домыслы шариковых их не волнуют
Ракетчики,придумайте что-то более человеческое,сколько можно полуклеточными объявлениями стены на остановках заклеивать?
Сибарит написав:Если все 10 миллионов пробьются в крупный бизнес, кто на них работать будет?
Человечество на подходе к новому рубежу - роботы с искусственным интеллектом. Будут пахать за нас работы. А бизнес будет хобби и способом самоутверждения человека в обществе, индивидуальной потребностью, лишенной жажды обогащения. У всех все будет, т.е. богатыми будут все. Каждому по потребностям. Стимулом развития и прогресса человека останутся только секс и тщеславие, а не деньги и материальное.