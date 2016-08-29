Додано: Пон 11 чер, 2018 09:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн., повышая вероятность очередной смены тренда на межбанке и возобновления прерванного в пятницу «зеленого ралли».



Смена тренда доллара под сомнением, поскольку Нацбанк в пятницу, 08 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов это еще не учла.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 08 июня по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 июня по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1776, повысившись до $1,1812 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1809 на открытии торгов в Европе.



Дата: 11 июня 2018 г. на 09.56



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,05/26,11 UAH/USD

€ – 30,75/31,00 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB



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